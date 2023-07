Per gli Amici di Padre Marcellino non è periodo di vacanza

Si avvicina il mese di agosto ma per l’Associazione Amici di Padre Marcellino non è di certo periodo di relax e di vacanze, si continua a lavorare sui progetti e le attività in corso, in particolare in questi giorni grazie alla disponibilità dell’associato Marino Pelliccioni si sta organizzando un viaggio a Lubumbashi per incontrare i responsabili operativi sul posto, visitare le missioni, avviare i nuovi progetti di scuola per elettricista e saldatore per i quali sono già arrivate a destinazione le attrezzature che lui stesso ha preparato e spedito. Questa trasferta sarà anche occasione per valutare eventuali modifiche alle strutture o nuove iniziative per il miglioramento della qualità di vita delle persone. Altri progetti ai quali il consiglio direttivo sta dedicando tempo, energie ed incontri di programmazione sono la collaborazione con l’Università di San Marino, l’iniziativa Filatelica, eventi vari di carattere sociale, tutte attività che saranno definite nelle prossime settimane e che verranno presentate pubblicamente, con l’obiettivo di celebrare insieme a tutti i nostri affezionati ed alla comunità sammarinese il 10° anniversario dalla costituzione dell’associazione. A breve verranno pubblicati e condivisi i nuovi canali social per una comunicazione sempre più ampia ed immediata.

c.s. Associazione Amici di Padre Marcellino

