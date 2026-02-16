Per gli autisti ATI la contrattazione di secondo livello non può attendere

Noi autisti AASS addetti al servizio ATI ci vediamo purtroppo costretti ad entrare, da lunedì 23 febbraio prossimo, in stato di agitazione.

Siamo da anni senza un contratto dedicato al nostro settore e rileviamo con dispiacere che l’impegno che AASS aveva pubblicamente garantito, nel gennaio 2024, di profondere per giungere alla firma del contratto dedicato in tempi brevi, non c’è mai stato.

Facciamo presente che per i primi 15 giorni lo stato di agitazione sarà limitato alla mancata prestazione dei seguenti servizi:

- reperibilità;

- prolungamenti di linea;

- doppi turni;

- corse bis.

Qualora non vi fosse alcun riscontro positivo della controparte entro il suddetto termine, le forme di protesta diverranno più incisive.

Ci scusiamo sin da ora con gli utenti per gli eventuali disagi che potrebbero essere arrecati, ma per la nostra categoria, dopo anni di pazienza, è giunto il momento di sensibilizzare anche l’opinione pubblica, a fronte della promessa non mantenuta di prendere seriamente in esame la nostra situazione lavorativa.

Svolgiamo un servizio essenziale di conduzione dei trasporti della linea pubblica e scolastica, su mezzi con capienza fino a 100 persone. Abbiamo responsabilità e rischi nello svolgimento della nostra attività. Inoltre, non svolgiamo solo compiti svolti dagli autisti dei bus in Italia o in altri paesi: ci occupiamo di tante attività collaterali, quali la pulizia dei mezzi, ove possibile la loro manutenzione, il controllo dello stato di usura e – in inverno – il montaggio delle catene.

Crediamo di essere una delle poche categorie di lavoratori sammarinesi che guadagna meno dei colleghi italiani (e ancor più europei in generale), che espletano minori attività di noi. Non abbiamo neppure un profilo di ruolo specifico, che tenga conto appunto della specificità delle mansioni da noi svolte.

Abbiamo formulato più volte alle controparti contrattuali le nostre proposte ed abbiamo dato la più ampia disponibilità ad un negoziato serio. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Abbiamo sempre dato la massima disponibilità a lavorare ed a collaborare per rendere il servizio pubblico a San Marino più efficiente e sempre più attento alle aspettative degli utenti. Confidiamo in una rapida ripresa della trattativa al fine di arrivare in tempi brevi ad una intesa di reciproca soddisfazione. Si precisa che tre autisti dipendenti del Servizio non partecipano allo stato di agitazione.



