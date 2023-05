Per i 75 anni dalla nascita di Gino Strada la Repubblica di San Marino emetterà un francobollo celebrativo

La Repubblica di San Marino dedica una serie di francobolli a Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY. Nato in provincia di Milano, il 21 aprile 1948, si laurea in Medicina e chirurgia e si specializza in Chirurgia d’urgenza. Per completare la sua formazione, negli anni ottanta vive negli Stati Uniti, dove si occupa di trapianti di cuore e cuore-polmone presso le Università di Stanford e di Pittsburgh. Si sposta poi in Inghilterra e in Sud Africa. Nel 1988 decide di applicare la sua esperienza in chirurgia di urgenza all’assistenza dei feriti di guerra lavorando con la Croce Rossa Internazionale di Ginevra in Pakistan, Etiopia, Tailandia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia. Nel 1994, insieme alla prima moglie Teresa Sarti e ad altri amici, fonda EMERGENCY per portare gratuitamente cure alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Il primo progetto si sviluppa in Ruanda durante il genocidio, poi Iraq, Cambogia e Afghanistan dove aprirà un centro chirurgico e dove oggi gestisce 3 ospedali, un centro di maternità e oltre 40 posti di primo soccorso. Nel 2007 interviene in Sudan per realizzare il primo Centro di cardiochirurgia totalmente gratuito in Africa, denominato SALAM, “pace” ed è proprio il centro SALAM che verrà riprodotto con un’immagine stilizzata nel francobollo emesso dalla Repubblica di San Marino il prossimo 9 maggio. Sul francobollo anche la frase di Gino Strada “I diritti o sono di tutti o sono privilegi”, parole che rappresentano l’idea fondamentale che ha orientato la vita del medico. Il francobollo riporta anche la E del logo di EMERGENCY, il valore “3,40”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Centro Salam di cardiochirurgia” e l’anno 2023. Il logo di EMERGENCY, la legenda “75° anniversario della nascita di Gino Strada” e il sito www.dfn.sm sono riportati sullo sfondo del foglietto.

