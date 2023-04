Per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati un doppio incontro bilaterale con i Ministri del Turismo di Lituania e Croazia

In occasione della partecipazione a F.E.S.T.A. (Future of Environmental Sustainable Tourism Albania) organizzato dal Ministero del Turismo dell’Albania insieme all’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite UNWTO, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, accompagnato dalla Focal Point di San Marino presso l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni United Bojana Gruska, ha partecipato a due importantissimi incontri bilaterali, il primo con il vice ministro dell’economia e dell’innovazione della Lituania Ieva Valeskaite e il secondo con il Ministro del turismo croato Tonci Glavina. Con il ministro lituano il Segretario di Stato Pedini Amati ha avuto l’occasione di parlare della crisi internazionale che coinvolge Russia e Ucraina e dei timori e dell’apprensione che la piccola Repubblica baltica sta vivendo e che inevitabilmente coinvolge anche il settore del turismo. Con la Lituania la Repubblica di San Marino ha da tempo un accordi di collaborazione in ambito turistico che prevede la convocazione di un tavolo misto fino ad ora mai attivato. La ministra lituana Valeskaite ha proposto un primo incontro da fissare a Vilnius entro l’anno, anno che viene dedicato dalla Capitale lituana alle celebrazioni per i 700 anni dalla fondazione. La Lituania ha proposto alla Repubblica di San Marino il sostegno alla candidatura di un proprio rappresentante per il Comitato Esecutivo dell’UNWTO che verrà eletto a giugno. Con la Croazia, rappresentata al Forum di Tirana dal Ministro del turismo Tonci Glavina, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha parlato dei rapporti da sempre fraterni e privilegiati fra i due Paesi nel nome del Santo Marino. Nell’occasione è stata comunicata al Ministro l’imminente inaugurazione del “Cammino del Santo Marino” fissata per il prossimo 20 aprile alla quale parteciperà l’Ambasciatore di Croazia in Italia e a San Marino. Durante l’incontro il Ministro Glavina ha proposto la redazione di un Memorandum d’intesa fra i due Paesi esclusivamente in ambito turistico. Nel frattempo la Repubblica di San Marino ha inserito la Croazia fra i Paesi da coinvolgere nei progetti di sviluppo turistico finanziati dalla Commissione Europea per tramite di ETC. All’incontro, cordiale e costruttivo, seguiranno incontri tecnici per la redazione dell’accordo che i due ministri vorrebbero poter sottoscrivere entro l’anno.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo