Per l’Ente Cassa di Faetano 25 anni al servizio della comunità

Una serata per celebrare i 25 anni dalla nascita della Fondazione Ente Cassa di Faetano. L’occasione per ripercorrere le tappe più significative di un impegno sociale, culturale e filantropico, che hanno segnato la vita della comunità sammarinese e che hanno lasciato tracce indelebili, ancora oggi ben visibili. La deliberazione dell’Assemblea che ha istituito l’Ente Cassa di Faetano, porta la data del 28 gennaio 2011, lo stesso anno in cui la Repubblica di San Marino celebrò i suoi 1.700 anni, una coincidenza fortuita ma di grande significato. In quel momento, la Fondazione separò il suo percorso da quello della Banca di San Marino, che pochi anni prima, il 10 gennaio 1999, aveva abbandonato la denominazione e l’assetto sociale della originaria Cassa Rurale di Faetano, assumendo il nuovo nome e il nuovo logo. La celebrazione di ieri sera, che ha visto la partecipazione di numerosi soci, ospiti e autorità bancarie, ha rappresentato anche l’opportunità di guardare al futuro, attraverso una serie di progetti che sono in cantiere, sempre di carattere sociale, che costituiscono la principale missione della Fondazione. Ad allietare la serata, la musica della prestigiosa San Marino Concert Band.

C.s. - Ente Cassa di Faetano







