Per la prima volta a San Marino, il Remember Bandiera Gialla dello storico DJ Enzo Persueder alla Festa di Torraccia

Un ultimo weekend di agosto ricco di musica e ricordi grazie alla tradizionale Festa di Torraccia, nelle serate di sabato 30 e domenica 31 agosto, presso il Parco Montelupo. Sabato 30 agosto infatti approderà per la prima volta a San Marino il Remember Bandiera Gialla, direttamente dalle colline di Covignano. Alle 19:00 Cena con Paella in piazza, per la quale ricordiamo è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 27 al numero di telefono 331 7185376; in alternativa stand gastronomici con piada, prosciutto e patatine. Alle 20:00 DJ Mr Lori G scalderà la piazza con le hit dagli anni 80 ad oggi, per continuare poi alle 22:00 con lo storico DJ Enzo Persueder fino a notte. Durante la serata sarà disponibile il servizio di navetta gratuita. Domenica 31 agosto invece si parte dal pomeriggio con gli stand gastronomici aperti dalle 17:00 con menù a scelta tra strozzapreti, cotiche e fagioli, trippa nostrana, salsiccia, prosciutto, piada, patatine, insalata, gratè, crostata e Sangiovese. Dalle 17:30 fino a mezzanotte sarà ospite l’orchestra Lia e Daniele Tarantino. Il programma religioso prevede per venerdì 29 la Santa Messa con fiaccolata alle 20:00, sabato 30 Santa Messa prefestiva alle 19:00 e domenica 31 Santa Messa alle 11:00, presso la Chiesa della Madonna della Neve di Torraccia. Durante tutta la Festa sarà disponibile il servizio bar, giochi per bambini, ruota della fortuna e la bancarella di beneficenza della Fosca. La Festa di Torraccia è organizzata dalla Cooperativa Montelupoin collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano e si avvale del prezioso supporto dei suoi sponsor e dei tanti volontari. Vi invitiamo a seguire la pagina della Cooperativa Montelupo su Facebook e @torraccia__eventi su Instagram per rimanere aggiornati sulle ultime novità.



