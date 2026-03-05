Per la prima volta i servizi consolari polacchi a San Marino: appuntamento per il 20 marzo 2026

Per la prima volta i cittadini polacchi residenti nella Repubblica di San Marino e nelle zone limitrofe potranno accedere ai servizi consolari direttamente sul territorio sammarinese. Il prossimo 20 marzo 2026 si terrà infatti un turno consolare straordinario presso il Consolato della Repubblica di Polonia in San Marino. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la comunità polacca locale, che fino ad oggi era costretta a recarsi all’estero per usufruire dell’assistenza consolare in presenza. Grazie a questa sessione itinerante, sarà possibile svolgere sul posto le principali pratiche consolari, tra cui il rilascio e rinnovo dei passaporti e le questioni legali. L’organizzazione del turno rientra nel programma dei servizi consolari itineranti promossi dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Roma, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini residenti lontano dalle sedi diplomatiche principali. L’accesso ai servizi sarà possibile esclusivamente previa prenotazione attraverso il sistema elettronico e-Konsulat. Per fissare un appuntamento è necessario collegarsi al sito www.e-konsulat.gov.pl⁠, selezionare come Paese “Italia” e come Sede “Roma”, scegliere la tipologia di pratica (“questioni legali” oppure “passaporti”), selezionare la località “San Marino”, indicare il numero di persone e scegliere la data del 20 marzo 2026 tra gli orari disponibili. Le prenotazioni sono già aperte. Ulteriori informazioni sui turni consolari itineranti, comprese sedi e date aggiornate, sono disponibili sul portale ufficiale del Governo della Repubblica di Polonia dedicato all’Italia.



c.s. Consolato Polonia a San Marino









