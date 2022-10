Per la sicurezza ognuno faccia la propria parte, il sindaco può concedere gli spazi necessari

Per la sicurezza ognuno faccia la propria parte, il sindaco può concedere gli spazi necessari.

Abbiamo avuto modo di leggere le dichiarazioni del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la richiesta di rinforzi per la sicurezza della provincia di Rimini al Ministro dell’Interno a nemmeno 24 ore dalla nomina. Il Ministro Piantedosi certamente conosce la situazione di questa provincia, nel 2015 lo incontrammo con una delegazione della segreteria SAP riminese e l’allora segretario generale Tonelli in relazione all’annosa questione questura e alle peculiarità della sicurezza del nostro territorio, dopo anni di irresolutezza e indeterminazione della politica operante in loco.

Fu il primo passo verso una risoluzione. Certo i rinforzi sono uno dei grandi problemi che noi come SAP puntualizziamo da anni, da quando la spending review e la legge Madia hanno ridotto gli organici e le risorse per l’apparato della Pubblica Sicurezza. In quegli anni ci fu un silenzio assordante da molte parti politiche.

Detto questo l’attenzione del sindaco sul tema sicurezza ci rincuora e chiediamo a lui di prendersi carico di quelle problematiche, già proposte e ancora non risolte, sulle quali può direttamente intervenire. Ad oggi mancano spazi in questura per gestire gli interventi riguardanti le fasce deboli, per accogliere gli utenti e per gestire le emergenze che negli ultimi periodi si sono rilevate non sottovalutabili e di assoluta necessità. Spazi che peraltro sono stati individuati nelle immediate vicinanze dell’attuale Questura e che, ad oggi, pare siano stati destinati ad altro utilizzo.

Se l’amministrazione comunale, vorrà impegnarsi nell’accogliere questa proposta, anche solo una parte di quegli spazi potrà garantire l’ottimizzazione del lavoro degli operatori della sicurezza e la dovuta accoglienza degli utenti. Auguriamo un buon lavoro al Ministro Piantedosi, che sicuramente porrà la giusta attenzione alle problematiche della riviera e allo stesso tempo ci appelliamo al Sindaco di Rimini affinché gli spazi menzionati possano essere messi a disposizione dell’amministrazione della pubblica sicurezza.

La segreteria provinciale SAP

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: