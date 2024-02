Percorsi ciclabili e mobilità dolce, il Comune di Coriano punta a favorire l’uso delle due ruote nelle frazioni

Potenziare la rete ciclabile e promuovere le mobilità sostenibile in grado di collegare in maniera organica le frazioni di Coriano secondo una progettualità definita. Con questi obiettivi prosegue il lavoro di promozione del comune di Coriano per realizzare una mobilità rispondente alle esigenze di spostamento, sia occasionali che quotidiane, per ragioni di lavoro, studio o di svago. In particolare, è imminente la firma di un protocollo d’intesa con il comune di Rimini, frutto di diversi incontri che hanno visto nei mesi scorsi partecipare il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia con l’assessore Frisoni del comune di Rimini e i rispettivi tecnici comunali per la realizzazione di due itinerari ciclopedonali. Il primo di 4,13 km tra Coriano e Ghetto Tombanuova, il secondo di circa 2,6 km tra Ospedaletto e Gaiofana. “Utilizzare mezzi alternativi all’auto privata – commenta il sindaco Ugolini – e abbracciare la sfida di ricorrere a mezzi alternativi per i propri spostamenti quotidiani è una sfida che andrà a migliorare la vita dei cittadini specie nei punti più critici e distanti dai centri urbanizzati. Una sfida che verrà concretizzata, in questo caso, con la prevista realizzazione di due rami di piste ciclopedonali utili a collegare l’area costiera con il nostro entroterra. Il nostro obiettivo d’altro lato è quello di dotare Coriano di infrastrutture viarie utili agli spostamenti in sicurezza e di ridurre l’inquinamento atmosferico, a partire dalle emissioni di Co2 responsabili del picco di inquinamento atmosferico registrato negli ultimi giorni in particolare nella nostra regione con gli elevati valori di Pm10”.

cs Comune di Coriano