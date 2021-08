Percorsi performativi per l’estate School of Waters fino al 30 settembre 2021

Percorsi performativi per l’estate School of Waters.

Percorso Performativo - Sedi Principali

dal martedì alla domenica, h 10.30 - 13

10.35 Cisterne di Palazzo Pubblico

11 Prima Torre Guaita

11.30 Galleria Nazionale

12 Palazzo Gregotti SUMS (Main exhibition venue e Project Space)

Ritrovo e partenza Galleria Nazionale h 10.30





Passeggiata - Sedi Secondarie

il venerdì, h 15 - 17.30

Piazza Garibaldi, Ridotto del Teatro Titano, Esterno Cinema Turismo, Piazzale Ex Stazione Ferroviaria, Ex Galleria Ferroviaria Il Montale, Porta di San Francesco, Antico Monastero di Santa Chiara (Cappelletta nei Giardini, vecchio pozzo, Scala Santa), Museo dell’Emigrante, Museo di Storia Naturale (raggiungibile per la Costa dell’Arnella). Ritrovo e partenza Galleria Nazionale h 15.





Immersiva

il mercoledì, h 17.30 – 18.30

17.30 Museo di Stato 18.10 Cisterne di Palazzo Pubblico.

Ritrovo e partenza Galleria Nazionale h 17.25





Performance al Tramonto

PALAZZO GREGOTTI SUMS (Main exhibition venue e Project Space) il giovedì, h 18.30 – 20 aperitivo offerto da Reame





Le sedi aperte anche a visite libere e individuali

Entrata gratuita

Palazzo Gregotti SUMS h 13 alle 19 chiuso il lunedì Museo dell’Emigrante h 8.30 - 16.30 escluso sabato e domenica salvo prenotazioni al tel. 0549 885159

Museo di Storia Naturale Borgo Maggiore, aperto tutti i giorni, orari variabili, salvo prenotazioni al tel. 0549 883461

Entrata con biglietto museale Galleria Nazionale San Marino h 9.30 - 18 tutti i giorni

Prima Torre h 9.30 - 18 tutti i giorni (solo la parte delle prigioni)

Museo di Stato h. 9.30 – 18 tutti i giorni

Ingressi - Euro 6 a persona Prima Torre e Galleria Nazionale San Marino;

Euro 8 a persona Pass Multimuseo valido per tutti i Musei di Stato: Prima Torre, Seconda Torre, Palazzo Pubblico (se visitabile), Museo di Stato, Pinacoteca di San Francesco, Galleria Nazionale, Museo del Francobollo e della Moneta.

Gratuità - Il pubblico sammarinese (cittadini e/o residenti) muniti di documento, i bambini di età inferiore ai 6 anni, visitatori con disabilità non autosufficienti e un loro accompagnatore, invalidi al 100% e loro accompagnatore, tesserati ICOM, giornalisti dietro presentazione di tesserino.

Disponibilità a curare e programmare percorsi per gruppi e personalizzati prenotando con anticipo di almeno 5 giorni.

La partecipazione ai percorsi è gratuita, è fortemente consigliata la prenotazione. Prenotazioni tel. 0549 888241, 888244, 888245

Mediterranea19 - Biennale dei Giovani Artisti, School of Waters www.mediterraneabiennial.org www.bjcem.org www.facebook.com/GNSanMarino





