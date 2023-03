Percorso didattico “Mio Tesoro” Incontro con il maestro orafo Marco Casagrande

Gli Istituti Culturali, Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica) hanno attivato il percorso didattico “Mio Tesoro” dedicato al “Tesoro di Domagnano”. Il “tesoro di Domagnano”, il più noto e rilevante ritrovamento archeologico avvenuto in Repubblica di San Marino, è un ricco complesso di gioielli e accessori di ornamento datato agli anni del re goto Teodorico (fine del V – inizi del VI secolo dopo Cristo) ed interpretato dagli studiosi come la preziosissima parure di una dama ostrogota di alto rango. Solo un elemento del “tesoro” è conservato a San Marino: la borchia del Museo di Stato. Gli altri gioielli ed accessori di ornamento, dopo diversi passaggi di proprietà, sono oggi in vari musei del mondo. Ricerche archeologiche condotte dai Musei di Stato nella conca di Domagnano hanno consentito di recuperare preziose informazioni sugli antichi insediamenti nell’area e di precisare quindi il contesto nell’ambito del quale è avvenuta la scoperta del “tesoro”. Nel 2004-2006, grazie ad una sinergia vincente, è stata realizzata la riproduzione archeologica del “Tesoro di Domagnano”, ad opera del maestro orafo ed archeologo sperimentale Marco Casagrande. L’ultimo elemento del complesso del “Tesoro di Domagnano” è stato riprodotto e donato a San Marino da Marco Casagrande nel settembre del 2022. Il maestro Casagrande proviene da una famiglia di orafi e nella bottega orafa del padre fin da giovanissimo ha acquisito competenze tecniche, che ha sviluppato nel tempo anche mediante tecnologie 3D. La sua vocazione principale è però sempre stata quella di conoscere e sperimentare le antiche tecniche orafe. Tecniche in gran parte dimenticate e degne di essere riscoperte. Nell’ambito del percorso didattico “Mio Tesoro”, il 29 marzo 2023 si è tenuto al Museo di Stato un incontro con il maestro Casagrande, che ha illustrato alle classi delle Scuole Elementari e Medie Inferiori partecipanti (quattro V Elementari e quattro I Medie) le fasi della riproduzione del “tesoro” secondo le metodiche dell’archeologia sperimentale. L’incontro è un momento propedeutico ad attività di laboratorio che consentiranno ai ragazzi/ragazze di realizzare un proprio gioiello o accessorio riprendendo la tecnica cloisonné utilizzata nel “Tesoro”. Al termine del percorso didattico una selezione dei lavori realizzati sarà esposta al Museo di Stato in un Focus.

c.s. Istituti culturali