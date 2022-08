Pesaro incontra Matera, Ricci e Vimini: "Le Capitali della Cultura insieme nel segno della musica, bellezza e cooperazione" Sindaco e vice sindaco hanno accolto il primo cittadino della città dei Sassi Bennardi e il segretario della Fondazione Matera Basilicata 2019 Oliva, in città per il Rof

Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 incontra Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Oggi il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, Presidente del Rossini Opera Festival, hanno accolto, nella sede della manifestazione rossiniana il sindaco di Matera Domenico Bennardi e il segretario generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 Giovanni Oliva, ospiti della città in occasione della serata d’apertura della 43esima edizione del Rossini Opera Festival. Erano presenti anche il sovrintendente del Rof Ernesto Palacio e il direttore generale Cristian Della Chiara.

"Il legame con Matera è saldo e nasce dalla condivisione di un cammino comune verso uno scenario internazionale fatto di cultura, bellezza e cooperazione», hanno spiegato Ricci e Vimini. Una collaborazione solida nata nel 2018, quando le due città hanno siglato un protocollo d’intesa su cultura e turismo, rafforzata lo scorso giugno dalla sottoscrizione del documento tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, e la Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, Città creativa UNESCO per la musica nel 2017 e Capitale italiana della Cultura 2024. «Soddisfatti per questo lavoro che inizia a concretizzarsi. Matera è una città da prendere come esempio, perché ha saputo cogliere un’opportunità straordinaria. Un connubio che ci rafforza e che fa da apripista per instradare collaborazioni con altre realtà ed essere un anello importante della catena delle città medie della cultura".

c.s. Comune di Pesaro

