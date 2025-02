Pescare show, al via domani alla fiera di rimini La tre giorni dedicata a pesca sportiva e nautica da diporto

Tre giorni di immersione nel mondo dello sport fishing. Da domani, venerdì 7, e fino a domenica 9 febbraio 2025 il quartiere fieristico di Rimini ospita per la prima volta Pescare Show, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata alla pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor. In fiera le ultime novità di prodotto del settore e le aree speciali dedicate a dimostrazioni live, convegni, approfondimenti per una passione che in Italia conta circa 2 milioni di praticanti, di cui oltre 196.819 soci di associazioni di pesca sportive, di cui 148.728 considerando solo i tesserati per la pesca di superficie (dati FIPSAS 2024). UN VILLAGGIO DEDICATO ALLA PESCA ANCHE PER I PIÙ PICCOLI Pescare Show offre un'esperienza completa. Al Social Media Village, influencer e creator condividono la passione per la pesca, mentre nell'area Fly Tying Experience si esplorano le tecniche della pesca a mosca. L'Acquademo, il più grande acquario mobile d'Europa, ospita dimostrazioni e tecnologie innovative. Le Casting Pool permettono ai visitatori di vedere lanciatori professionisti e provare lanci. Il Content Hub presenta novità di prodotto, e lo Stage Live Streaming trasmette interviste esclusive. Il FIPSAS Village è dedicato ai bambini, mentre una mostra fotografica esplora itinerari di pesca in Italia e nel mondo. SPORT, FORMAZIONE E INIZIATIVE Pescare Show proporrà anche momenti di dibattito e formazione, con un ricco calendario di convegni nella Fishing Arena. Tra questi, i talk di FIPSAS sull’immissione degli alloctoni (venerdì 7, ore 14.30) e sulle sfide della pesca sportiva in Italia (sabato 8, ore 10.30), con la partecipazione dell'Assessore Regionale Roberta Frisoni. In programma anche il convegno della Regione Emilia-Romagna su “La storia e la tradizione dei capanni di pesca” (venerdì 7, ore 10.30) e il convegno dell'Università di Bologna su “La pesca sportiva vettore di turismo” (venerdì 7, ore 11). Ci saranno anche iniziative per la salvaguardia di mari e corsi d’acqua. Inoltre, Pescare Show ospiterà le premiazioni degli Azzurri FIPSAS - Medaglie 2024 (sabato 8, ore 14), la conferenza stampa dei mondiali di pesca sportiva 2025 (domenica 8, ore 11) e la consegna dei premi del trofeo Amo d’Oro FIPO 2023/2024 (sabato 8, ore 12). DAI PADIGLIONI ALLA RIVIERA Pescare Show Rimini è più di una fiera: coinvolge attivamente il territorio con eventi che vanno oltre i padiglioni. Domenica 9 febbraio, si terrà il 1° Trofeo di Pesca al Colpo “Pescare Show” al Lago Pascoli Rimini, con premiazione dei vincitori in fiera nel pomeriggio. Sempre domenica, dalle 8.30 alle 10.30, la Darsena di Rimini ospiterà attività di Light Rock Fishing, organizzate da Fishing & Biodiversity. Inoltre, alla presenza della Federazione Italiana Motonautica, saranno premiati i vincitori del 1° Trofeo Repubblica di San Marino “Pescare Show”, una competizione di moto d'acqua che ha visto la partecipazione di oltre 30 atleti. Infine, presso lo stand del Club Nautico di Rimini, si terrà la consegna dei passaporti IGFA ai bambini delle scuole primarie locali che hanno partecipato alle attività di biologia marina. INCONTRI CON I GRANDI DEL SETTORE Il quartiere fieristico riminese sarà animato da un parterre di esperti, tra cui Marco Volpi, punto di riferimento in Italia e all’estero per la pesca in mare, Valerio Santagostino, campione italiano di pesca a mosca da Belly Boat, Roberto Ripamonti, divulgatore di tutte le tecniche di pesca in acque interne e in mare, Max Malli, guida per l’universo della tecnica Spey con canna a due mani. In fiera anche grandi nomi internazionali, come Barry Ord Clarke, icona del fly tying, e Christopher Rownes, specialista nelle tecniche di lancio Spey con la canna a una mano, Günter Feuerstein, icona nel mondo del fly casting, e Hans van Klinken, l’inventore della mosca Klinkhammer, Jackie Mahon, guida di pesca a mosca, e Tom Doc Sullivan, rinomato esponente di questa tecnica.

cs Giulia Lucchini