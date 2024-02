Pesistica olimpica: 1° turno di qualificazioni regionali fipe - ottimi risultati e podi

Pesistica olimpica: 1° turno di qualificazioni regionali fipe - ottimi risultati e podi.

Riparte la stagione agonistica della società Polisportiva San Marino Pesistica con il 1° turno di qualificazioni regionali della Federazione Italiana Pesistica a Bologna presso la palestra Crossfit Roveri; nel week end appena trascorso del 10/11 febbraio hanno partecipato a questa competizione 6 atleti della società sportiva sammarinese nelle seguenti categorie: 2 seniores, 2 Under 15, 1 Under 17 e un preagonista. La giornata di sabato è dedicata agli atleti Seniores : D’Elia Michael categoria (cat.73kg) e solleva 90kg di strappo e 110Kg nello slancio e riconferma i suoi risultati ottenuti nel 2023, salendo sul podio al 2° posto. Successivamente è il turno di Cupi Marco, categoria 81kg, e nella sua prima gara di pesistica solleva 85kg nello strappo e 110 nello slancio e risultati ottenuti preludono ad un buon inizio di attività agonistica. Domenica è il turno dei giovani atleti: il primo a salire in pedana è Muccioli Davide (preagonista), migliorando i suoi record personali e solleva 24kg nello strappo e 28kg nello slancio . Successivamente è il turno degli Under 15 con Bugli Davide (cat. 49kg), il quale ha conquistato il 3° posto alle finali Under 13 nel 2023, e migliora ancora i suoi record personali e solleva 28kg nello strappo e 33 kg nello slancio, con un risultato +6 kg sul totale rispetto all’anno agonistico da poco concluso, 1° posto sul podio; segue l’atleta Caldi Leonardo (cat.73kg )e solleva 50kg nello strappo . La giornata di gara degli atleti sammarinesi si conclude con categoria Under 17 dove Bollini Giovanni (cat.89kg) e solleva 88kg nello strappo e 110kg nello strappo, e tenta di raggiungere il suo nuovo record personale con 117kg ma non porta a chiusura l’alzata per pochissimo. Continua la preparazione degli atleti con il tecnico Guidi Stefano per la prossima gara programmata per il 9/10 marzo : 2° Turno di qualificazioni regionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: