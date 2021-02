Petitti: "Complimenti a Emilia Guarnieri, nominata dal Presidente Mattarella Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito"

Petitti: "Complimenti a Emilia Guarnieri, nominata dal Presidente Mattarella Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito".

"Complimenti a Emilia Guarnieri, nominata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito. Un riconoscimento per il suo impegno, la sua passione e abnegazione, cifre che da sempre la contraddistinguono. Un attestato che al contempo fa onore a tutta la nostra città e al Meeting per l'amicizia tra i popoli, manifestazione che contribuisce a creare occasioni di dialogo tra culture diverse e a portare alto il nome di Rimini in Italia e nel mondo". Lo afferma Emma Petitti

c.s.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: