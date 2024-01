Petitti dà benvenuto a nuova segretaria Cgil Rimini Francesca Lilla Parco e ringrazia Isabella Pavolucci

“Desidero congratularmi con Francesca Lilla Parco per il suo nuovo incarico di segretaria generale della CGIL Rimini. Una donna che stimo per la passione e l’impegno che ha dimostrato ogni volta che abbiamo collaborato o ci siamo confrontate”. Questo il commento di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per dare il benvenuto alla nuova segretaria, che prende il posto di Isabella Pavolucci, eletta nella segreteria regionale. Si tratta della terza donna a capo del sindacato riminese, dopo Meris Soldati e Isabella Pavolucci. “Sono sicura che la collaborazione e il dialogo con la Cgil continueranno in maniera proficua, come è sempre stato anche con Isabella Pavolucci, che ringrazio per la passione e la professionalità che hanno contraddistinto il suo mandato, durante il quale sono state numerose le occasioni di confronto e di lavoro insieme, ciascuna nel proprio ruolo”. “Legalità, contrasto alla criminalità organizzata, superamento dei divari di genere sono alcuni dei temi che la nuova segretaria ha già posto tra le questioni al centro della sua agenda. Come esponente riminese della Regione Emilia-Romagna non mancherà il mio costante supporto nel lavoro su temi che anche per l’Assemblea legislativa sono strategici. Inoltre, nei prossimi mesi sarà fondamentale un confronto serrato sulle principali questioni di attualità riguardanti il territorio riminese, come quella del lavoro, in vista anche delle prossime elezioni regionali, dove vogliamo presentarci con una proposta programmatica innovativa anche sui temi del lavoro e dei diritti. Su questo la Cgil potrà senz’altro darà un contributo fondamentale ”.

cs Stampa Emma Petitti

