Petrocelli (Rettore UniRSM): “Fausta Morganti è stata testimone d’eccezione della politica alta, disinteressata, volta a creare le basi per lo sviluppo e la crescita del Paese”.

“La notizia della scomparsa della professoressa Fausta Morganti ci lascia attoniti e profondamente addolorati”. Queste le parole con cui il Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Corrado Petrocelli, interviene a nome della Comunità Universitaria in ricordo di una figura chiave nella nascita e nello sviluppo della realtà accademica del Titano. “Per chiunque la conoscesse – prosegue - Fausta ha costituito da sempre un punto di riferimento per lo spessore, la saldezza e la coerenza delle sue convinzioni, nonché l'alta capacità di tradurle in atti di grande significato. Docente innamorata del proprio lavoro, seppe distinguersi subito per le sue competenze e l’illuminato spirito riformatore. Ne ottenne un ampio generale riconoscimento che l’ha portata a sedere per lunghi anni in Consiglio Grande e Generale (proprio a partire dall’introduzione dell’elettorato passivo per le donne), a ricoprire le cariche di Segretario di Stato per Istruzione, Giustizia, Cultura, e poi di Capitano Reggente. È stata inoltre designata quale rappresentante permanente nell’OSCE. Se tante sono le iniziative che vanno riconosciute al suo impegno tenace, lungimirante e appassionato (come la fondazione dell'Accademia Internazionale delle Scienze di San Marino, la riforma del sistema scolastico, il sostegno alle politiche culturali) tra queste spicca la volontà convinta di dar vita alla prima Università della Repubblica di San Marino, chiamando tra i fondatori personalità allora di assoluto rilievo. L’Università le era rimasta nel cuore: dell’Ateneo (ma anche di tanto altro) abbiamo discusso in diverse occasioni di incontro in cui ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, rilevando ancora una volta l’acutezza penetrante e insieme l’ampio orizzonte delle sue vedute. Scompare con lei un testimone d’eccezione della politica alta, disinteressata, visionaria ma insieme profondamente efficace e soprattutto volta non a ottenere un consenso immediato e perciò effimero, ma a creare le basi per lo sviluppo e la crescita del Paese. Tutta la Comunità Universitaria ne piange la scomparsa e si stringe in un abbraccio sincero e accorato ai familiari”.

