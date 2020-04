Pharma Titano Sia Advices Trading Capital: donate 480 mascherine di protezione alle forze dell'ordine

Pharma Titano Sia Advices Trading Capital: donate 480 mascherine di protezione alle forze dell'ordine.

A Protezione Civile, Comando Superiore delle Milizie, Polizia Civile.

Con la presente le scriventi società Pharma Titano Srl, Sia Advices Sri e Trading Capital Sri sono a ringraziarVi per i! lavoro che tutti i vostri Membri quotidianamente ed indefessamente svolgono nell'interesse della cittadinanza e della Repubblica. Siamo lieti che abbiate apprezzato il nostro piccolo gesto di riconoscenza resosi possibile grazie alla collaborazione con la società SP PLAST Creating seri che ha realizzato !e 480 mascherine di protezione donate. Restiamo anche in futuro a completa disposizione per di soddisfare ogni ulteriore esigenza dei componenti della Protezione Civile, Polizia Civile e Milizie, al fine di permetterVi la possibilità di svolgere il Vostro fondamentale compito nelle migliori condizioni di lavoro e sicurezza possibili.

Comunicato stampa

Pharma Titano Sia Advices Trading Capital



I più letti della settimana: