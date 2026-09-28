“Piacere, io sono il cane”: al via a Domagnano l'edizione finale del ciclo di incontri sulla cultura cinofila

“Piacere, io sono il cane”: al via a Domagnano l'edizione finale del ciclo di incontri sulla cultura cinofila.

Quanto conosciamo davvero il nostro amico a quattro zampe? Per scoprirlo, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA), in stretta sinergia con la Giunta di Castello di Domagnano, invita tutta la cittadinanza all'ultimo ciclo di incontri del progetto divulgativo “Piacere, io sono il cane”. Nato nel 2023 per promuovere il benessere animale e una corretta relazione uomo-cane, il percorso giunge quest'anno alla sua edizione conclusiva. Un’opportunità unica per esplorare il mondo canino attraverso un linguaggio semplice, accessibile ma con un rigoroso approccio scientifico. Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Sala Montelupo (Piazza Filippo da Sterpeto 3/A, Domagnano) dalle 18:30 alle 20:00, con la guida della Dott.ssa Claire Chiaruzzi, esperta cinofila in area comportamentale. Informazioni utili: Ingresso: Gratuito e libero (non è necessaria la prenotazione). Contatti: areecanirsm@gmail.com Il Calendario degli Incontri 7 Ottobre – Origini e storia: Quando, dove e come nasce la specie canina? 21 Ottobre – Diversità e tratti: Quali sono i cani che abitano il mondo? Razze e pedigree. 28 Ottobre – Linguaggio e segnali: La comunicazione del e con il cane: posture, movimenti ed emozioni. 4 Novembre – Vita quotidiana: I più diffusi “problemi del cane” e gli strumenti più funzionali per la passeggiata. 18 Novembre – Attività e spazi: Uno sguardo ai giochi e agli strumenti di viaggio. Cosa sono realmente le aree di sgambamento per il cane e come utilizzarle al meglio? Sguardo al futuro: costruisci con noi le serate del 2027! Nel 2027 il progetto si rinnoverà con un format tutto nuovo dedicato a serate di approfondimento a tema. Vuoi scegliere tu gli argomenti? Invia le tue proposte ed idee a areecanirsm@gmail.com indicando come oggetto “Serate 2027!”.

C.s. - Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole

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