“Piacere, io sono il cane”: al via a Serravalle un ciclo di incontri per approfondire la cultura cinofila e il benessere animale

L’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA), in stretta sinergia con la Giunta di Castello di Serravalle, invita tutta la cittadinanza a partecipare al nuovo progetto divulgativo intitolato “Piacere, io sono il cane”. L'iniziativa si articola in un percorso di cinque appuntamenti gratuiti pensati per esplorare in modo semplice, ma con un rigoroso approccio scientifico, le dinamiche che regolano la vita dei nostri amici a quattro zampe. L’obiettivo centrale del progetto è quello di promuovere una cultura cinofila moderna, capace di mettere al primo posto la tutela del benessere del cane e di offrire ai proprietari competenze aggiornate per una gestione consapevole e serena della quotidianità. Ogni incontro affronterà un argomento differente, permettendo ai partecipanti di acquisire nuovi strumenti per interpretare correttamente le esigenze e il linguaggio del proprio animale. Il programma non è destinato soltanto a chi già convive con un cane, ma si apre con entusiasmo anche agli aspiranti adottanti che desiderano prepararsi consapevolmente all’accoglienza, ai Medici Veterinari, ai toelettatori e a tutti i semplici appassionati o curiosi che vogliano approfondire la conoscenza di questa specie. Le serate si svolgeranno presso la Sala del Castello di Serravalle, in via Elisabetta da Montefeltro, dalle ore 18:00 alle ore 19:30. Il calendario degli incontri inizierà giovedì 9 aprile, proseguendo poi giovedì 23 aprile, giovedì 7 maggio e giovedì 21 maggio, per concludersi infine mercoledì 3 giugno. Per partecipare non è richiesta alcuna iscrizione preventiva, garantendo così la massima accessibilità a chiunque desideri intervenire. Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo email areecanirsm@gmail.com. Con questa iniziativa, l'UGRAA e la Giunta di Castello di Serravalle riaffermano l'importanza dell'informazione e della formazione come basi imprescindibili per una convivenza armoniosa e rispettosa tra l'uomo, il cane e l'intera comunità.

c.s. Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA)







