Pianificazione societaria tra Italia e San Marino: opportunità per imprenditori, intermediari finanziari e PMI italiane

“Pianificazione societaria tra Italia e San Marino: opportunità per imprenditori, intermediari finanziari e PMI italiane”. Sarà questo il tema dell'incontro in videoconferenza che si terrà mercoledì 26 maggio. L'appuntamento, che avrà inizio alle 9.30 e proseguirà per tutta la mattinata, è rivolto a professionisti, imprenditori e intermediari finanziari italiani che desiderano conoscere i vantaggi offerti dalla Repubblica di San Marino. Il Paese, dopo un intenso e utile processo di riforme, è oggi luogo di opportunità per PMI e per imprenditori. Un nuovo contesto, normativo, economico e finanziario che può rappresentare un volano di crescita per le aziende italiane che desiderano internazionalizzare, operare in un sistema con regole trasparenti, efficaci e perfettamente integrate a livello internazionale. Tra i relatori Emanuele Amati, avvocato (Avvocati e Notai Associati - San Marino), Paolo Gaeta, dottore commercialista ed esperto contabile (Studio Paolo Gaeta), Francesco Mussoni, avvocato e notaio (Avvocati e Notai Associati - San Marino), Francesco Tundo, full professor (chair) of tax law (Università di Bologna). La partecipazione alla videoconferenza è gratuita previa compilazione della relativa scheda di iscrizione (scaricabile al seguente indirizzo: https://www.studiogaeta.com/public/archivio_img/17966182/Programma%20Italia%20San%20Marino_26%20maggio%202021%20con%20scheda%20di%20iscrizione_.pdf) La videoconferenza si svolgerà tramite l’applicativo “Microsoft Teams” e le informazioni per il collegamento verranno fornite al momento dell’iscrizione.

