Pianificazione strategica, "meno spazio all'interpretazione. Le regole devono essere uguali per tutti"

Pianificazione strategica, "meno spazio all'interpretazione. Le regole devono essere uguali per tutti".

La pianificazione strategica può avere una sua logica in sistemi territoriali più ampi, con livelli amministrativi complessi e interessi distribuiti su scala diversa. San Marino ha un’altra dimensione e un altro bisogno. Qui il problema, è fissare regole più chiare. La materia urbanistica non tollera ambiguità. Incide sulla casa, sulla proprietà, sul lavoro, sugli investimenti, sulla sicurezza delle aree fragili e sulla possibilità concreta di continuare a vivere nel proprio Paese. In un contesto del genere, la tutela del cittadino non nasce dalla flessibilità. Nasce dalla certezza preventiva delle regole. Chi vive a San Marino deve poter sapere prima che cosa è consentito, che cosa non lo è, quali sono i limiti, quali le priorità pubbliche, quale direzione si intende dare al territorio. Senza cadere nell’incertezza. Negli anni è stata richiamata la necessità di un impianto generale, ordinato e leggibile. Oggi viene proposta una struttura diversa, più aperta e più adattabile. Questo cambio di impostazione richiede una spiegazione pubblica chiara. Il cittadino deve poter capire subito quali sono le regole. Non può trovarsi ogni volta davanti a testi aperti, passaggi successivi o formule che lasciano troppo spazio all’interpretazione. È per questo che, in una realtà come la nostra, la scelta più solida resta un Piano Regolatore Generale serio con norme definite, scansione programmata, criteri leggibili, obiettivi pubblici dichiarati. Uno strumento capace di tenere insieme tutela del territorio, sicurezza, rigenerazione dell’esistente, difesa delle aree agricole, recupero delle zone degradate e qualità delle infrastrutture. Anche il tema dei diritti acquisiti va affrontato con equilibrio e responsabilità. Nessuna materia così delicata può essere trattata con automatismi, soprattutto dove entrano in gioco rischio, sicurezza e interesse generale. La questione, alla fine, si vuole un impianto che delimiti con chiarezza oppure un modello che allarghi i margini? Le regole devono essere uguali per tutti.

C.s. - Maurizio Tamagnini - Fondatore Comunità e Territorio San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: