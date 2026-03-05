Pianificazione Strategica Territoriale: dialogo costruttivo con le forze di opposizione sul progetto di legge

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ringrazia le forze di opposizione per il confronto proficuo e costruttivo avvenuto oggi sul Progetto di Legge in materia di Pianificazione Strategica Serritoriale. Il provvedimento ha come obbiettivo di adottare un cambio di approccio nel governo del territorio, superando una normativa frammentata e introducendo un sistema di pianificazione più chiaro, strutturato e orientato al futuro. La riforma punta sulla rigenerazione del patrimonio esistente, limitando il consumo di nuovo suolo e promuovendo interventi di riqualificazione del territorio. Allo stesso tempo introduce strumenti innovativi per accompagnare lo sviluppo in modo sostenibile e collegare le scelte di pianificazione alla realizzazione concreta di opere e infrastrutture. La legge guarda anche ai bisogni della comunità, prevedendo strumenti per favorire nuove forme abitative come studentati, co-housing e politiche di ripopolamento dei Castelli, oltre alla valorizzazione del territorio rurale e delle produzioni locali. Grande attenzione viene dedicata anche alla partecipazione dei cittadini, con nuovi strumenti di informazione e coinvolgimento. Proprio per questo invitiamo la cittadinanza a contribuire al confronto attraverso la pagina “Partecipa” sul sito della Segreteria al Territorio, dove è possibile inviare osservazioni e proposte sul progetto di legge.

