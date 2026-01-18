Pianificazione Strategica Territoriale, una serata di confronto con i cittadini

Libera plaude al deposito del progetto di legge sulla pianificazione strategica territoriale: una riforma organica del governo del territorio, un passaggio fondamentale per rinnovare strumenti, metodi e visione nella pianificazione dello sviluppo del Paese. La proposta risponde a bisogni sociali che non possono più attendere e si fonda su principi imprescindibili: legalità, trasparenza, partecipazione e semplificazione dell’azione amministrativa. L’obiettivo è quello di dotare il Paese di norme moderne, capaci di guidare una pianificazione sostenibile, attenta ai valori paesaggistici, alle esigenze urbanistiche e al benessere delle comunità. Per illustrare i contenuti del provvedimento e avviare un confronto aperto con la cittadinanza, Libera invita tutte e tutti a partecipare alla serata pubblica di approfondimento, in programma: Lunedì 19 Gennaio, ore 20:45 Sala Montelupo – Domagnano All’incontro interverrà il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci, insieme a rappresentanti della maggioranza: Vladimiro Selva (Libera), Giancarlo Venturini (Dc), Luca Lazzari (Psd) e Alessandro Mancini (Ar). Nel corso della serata sarà inoltre avviata ParteciPa, la campagna di ascolto che accompagnerà l’iter della riforma e che offrirà ai cittadini l’opportunità di contribuire attivamente al miglioramento del testo. Perché il territorio è un valore che appartiene a tutti, e la sua cura richiede responsabilità, coraggio e partecipazione. Libera invita la cittadinanza a essere protagonista di questa fase di cambiamento.

C.s. - Libera – San Marino







