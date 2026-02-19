TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:24 RSM: sinergie rafforzate con la Germania in occasione del 30esimo anniversario delle relazioni diplomatiche 15:05 Vienna: delegazione sammarinese parte attiva della riunione invernale dell'OSCE PA 13:23 Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa 13:13 Leone XIV a Rimini per il Meeting: l’ultimo Papa fu Giovanni Paolo II 13:10 Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori 12:18 Presentati gli atti del Forum del Dialogo: quando la pace passa attraverso i comportamenti di ogni giorno 12:15 Padre e figlio si perdono sopra la diga di Ridracoli: recuperati in serata dal Soccorso Alpino 11:15 Board of Peace, Calenda: "Schifoso comitato d'affari, non si vedeva dai tempi di Caligola" 09:09 Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole 08:43 Gli Usa pronti a colpire l’Iran: Trump valuta attacco. Cresce la tensione
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Pianificazione strategica territoriale, una visione per il futuro della Repubblica

19 feb 2026
Pianificazione strategica territoriale, una visione per il futuro della Repubblica

Dopo i tanti cantieri aperti per la realizzazione di opere pubbliche e una strategia sul territorio per garantire maggiore decoro e manutenzione, oggi si compie un ulteriore passo strutturale: l’approdo in prima lettura del Progetto di Legge sulla pianificazione strategica territoriale, presentato dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci.
Dopo molti anni, caratterizzati da una regolamentazione, frammentata e spesso reattiva rispetto a specifiche sollecitazioni, questo testo rappresenta un cambio di paradigma: dal PRG alla pianificazione strategica, la riforma segna, infatti, una differenza sostanziale rispetto al tradizionale Piano Regolatore Generale che è uno strumento prevalentemente conformativo e prescrittivo: definisce destinazioni d’uso, indici e parametri edilizi. Il nuovo impianto, invece, introduce una struttura gerarchica chiara e coerente:
Piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio, che individua le invarianti strutturali, paesaggistiche, ambientali, idrogeologiche e storico – culturali, non negoziabili;
Piani Tematici, che declinano le scelte nei diversi ambiti (urbano, rurale, infrastrutturale, produttivo, turistico);
Programma Pluriennale di Attuazione, che collega pianificazione e programmazione concreta di opere e interventi;
Piani Particolareggiati, strumenti attuativi di dettaglio.
Non una semplice sovrapposizione di livelli, ma una gerarchia chiara che garantisce certezza del diritto e coerenza tra visione e attuazione.
Rigenerazione, non consumo di suolo, la legge compie una scelta netta: in un territorio limitato come quello sammarinese, lo sviluppo non può significare espansione continua. Il testo, inoltre, introduce strumenti innovativi come i crediti edilizi e i meccanismi di compensazione, regolati all’interno della pianificazione, per accompagnare processi di riqualificazione garantendo equilibrio tra interesse pubblico e sostenibilità economica. Ma la riforma ha anche una forte dimensione sociale. La pianificazione viene messa al servizio dei bisogni della comunità, attraverso studentati legati alla crescita dell’Università, co-housing tenendo conto dell’incremento dell’invecchiamento della popolazione nonché comunità abitative e politiche di ripopolamento dei Castelli periferici. Significa riconoscere che il governo del territorio può contribuire a contrastare l’isolamento sociale, favorire nuove forme di convivenza e rendere più accessibile il diritto alla casa.
Anche il territorio rurale viene valorizzato come componente strategica, attraverso tutela delle vocazioni agricole, multifunzionalità, recupero dei terreni incolti e promozione delle produzioni di qualità.
Un ulteriore passaggio decisivo è il collegamento tra pianificazione e attuazione concreta. Con il Programma Pluriennale di Attuazione le scelte si traducono in opere, infrastrutture e interventi prioritari, con tempi e responsabilità definite e un collegamento diretto alla programmazione della spesa pubblica. Non basta prevedere: occorre programmare e realizzare. La legge rafforza inoltre la partecipazione, con l’istituzione del Garante della comunicazione e della partecipazione e un ruolo più attivo delle Giunte di Castello, formalizzando il diritto dei cittadini ad essere informati e coinvolti nelle decisioni sulle scelte urbanistiche.
Libera esprime soddisfazione per il testo presentato in prima lettura. Allo stesso tempo, ribadiamo la piena disponibilità a un confronto costruttivo in Commissione e con la cittadinanza, consapevoli che un testo di questa portata può essere ulteriormente migliorato attraverso il dialogo.
Dopo tanti anni in cui il territorio non è stato oggetto di una riforma organica, oggi si compie un passo importante verso una San Marino più moderna, sostenibile e capace di pianificare con responsabilità il proprio futuro.

Comunicato stampa
Libera – San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa