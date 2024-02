Piano Aria, misure anti-smog con ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli fino al 31 marzo

Fino al 31 marzo saranno in vigore anche nel comune di Coriano le limitazioni alla circolazione dei veicoli per abbassare i valori di Pm10 e quindi dello smog. A seguito del nuovo Piano Aria 2030 emanato dalla regione Emilia Romagna in ampliamento alle misure varate precedentemente a contrasto dell’inquinamento atmosferico, è stata emanata un’ordinanza sindacale che stabilisce il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30 -18.30 nei centri abitati di Coriano e delle frazioni di Sant’Andrea in Besanigo, Cerasolo Ausa, Cerasolo, Mulazzano, Ospedaletto, Pian della Pieve, Cavallino, Passano, Puglie e Colombarina. Il divieto riguarda i veicoli a benzina fino a Euro 2, a Gpl/benzina o metano/benzina fino a Euro 1, diesel fino a Euro 4 e i ciclomotori fino a Euro 1. Sono esclusi dal divieto autoveicoli elettrici o ibridi, con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti (car-pooling) e i veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale. Per il riscaldamento sarà vietato l’utilizzo per il riscaldamento domestico di camini aperti e l’utilizzo di caminetti e stufe a legna non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle. La classe di appartenenza (stelle) è indicata dal costruttore nel libretto di installazione, uso e manutenzione o nell’attestato di certificazione (DM 186/2017). In caso di misure emergenziali scatta il divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa legnosa sotto le 4 stelle. In tutto il territorio comunale la temperatura degli ambienti riscaldati non dovrà superare i seguenti valori massimi: 19 °C nelle case, uffici, chiese, negozi, attività commerciali, ricreative e associative, sportive; 17°C nelle attività industriali o artigianali. Sono esclusi dalle limitazioni case di cura e assimilabili ed edifici adibiti ad attività scolastiche. Sono inoltre vietati sempre per tutto il mese di marzo gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali anche a scopo di intrattenimento. E’ vietato invece per quanto riguarda l’agricoltura e gli allevamenti lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezioni dirette al suolo. Per informazioni è possibile consultare il testo completo dell’ordinanza all’indirizzo del sito del comune di Coriano www.comune.coriano.rn.it/ o sul sito internet www.liberiamolaria.it.

cs Comune di Coriano

