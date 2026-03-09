Piano parallelo, dall'Ordine degli Avvocati e Notai solidarietà alla magistratura

L’Ordine degli Avvocati ha seguito con attenzione gli eventi, tuttora oggetto di indagine, che in questo ultimo periodo occupano le cronache locali, con riferimento alla prospettata ipotesi del cosiddetto “piano parallelo”. Quanto riportato dalla stampa deve essere accertato esclusivamente nelle sedi giudiziarie competenti, nel pieno rispetto delle garanzie di legge e nella rigorosa osservanza del segreto istruttorio, posto a tutela dei prevenuti e dell’attività investigativa. Alla luce di quanto riportato dagli organi di informazione circa presunte pressioni o addirittura minacce all'incolumità personale, l'Ordine intende esprimere solidarietà alla Magistratura, al Dirigente del Tribunale, ed a tutti coloro che risulterebbero destinatari di tali condotte, censurando con la massima fermezza ogni tentativo volto a condizionare il sereno ed oggettivo accertamento dei fatti ed a gettare discredito nei confronti dei Giudici e riaffermando il valore imprescindibile dell’indipendenza del potere giudiziario e del rispetto delle Istituzioni.

C.s. - Il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica










