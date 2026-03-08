TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Piano Parallelo, le opposizioni organizzano una serata pubblica

8 mar 2026
Piano Parallelo, le opposizioni organizzano una serata pubblica

I rappresentanti delle quattro forze politiche di opposizione incontreranno i cittadini per analizzare i recenti fatti di cronaca ed i risvolti giudiziari sul caso bulgaro e il cosiddetto “Piano Parallelo”. Le opposizioni spiegheranno le ragioni che hanno indotto i loro Gruppi Consiliari a depositare il 20 febbraio il PdL “Istituzione di una Commissione Consiliare d'inchiesta su responsabilità politiche, istituzionali e amministrative nella vicenda relativa alle trattative che hanno avuto luogo nel 2024 e nel 2025, finalizzate all'acquisto della maggioranza delle azioni di Banca di San Marino e ad eventuali azioni correlate, condotte successivamente", ribadendo che la Commissione di inchiesta sia attivata immediatamente, soprattutto alla luce della desegretazione degli atti giudiziari, per chiarire eventuali responsabilità politiche, istituzionali e amministrative connesse al tentativo di acquisto dell' istituto di credito. 

C.s. -  Repubblica Futura, Domani Motus Liberi, RETE, Demos




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa