Piano Parallelo, le opposizioni organizzano una serata pubblica

Piano Parallelo, le opposizioni organizzano una serata pubblica.

Repubblica Futura, Domani Motus Liberi, RETE e Demos organizzano una serata pubblica lunedì 16 marzo ore 21.00 presso la sala polivalente di Murata dal titolo: CHIAREZZA ORA. I rappresentanti delle quattro forze politiche di opposizione incontreranno i cittadini per analizzare i recenti fatti di cronaca ed i risvolti giudiziari sul caso bulgaro e il cosiddetto “Piano Parallelo”. Le opposizioni spiegheranno le ragioni che hanno indotto i loro Gruppi Consiliari a depositare il 20 febbraio il PdL “Istituzione di una Commissione Consiliare d'inchiesta su responsabilità politiche, istituzionali e amministrative nella vicenda relativa alle trattative che hanno avuto luogo nel 2024 e nel 2025, finalizzate all'acquisto della maggioranza delle azioni di Banca di San Marino e ad eventuali azioni correlate, condotte successivamente", ribadendo che la Commissione di inchiesta sia attivata immediatamente, soprattutto alla luce della desegretazione degli atti giudiziari, per chiarire eventuali responsabilità politiche, istituzionali e amministrative connesse al tentativo di acquisto dell' istituto di credito.

C.s. - Repubblica Futura, Domani Motus Liberi, RETE, Demos

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: