Piano riorganizzativo e contratto AASLP, dalla CSU ennesimo sollecito al confronto

Piano riorganizzativo e contratto AASLP, dalla CSU ennesimo sollecito al confronto.

A fronte del silenzio che perdura da settimane da parte della Segreteria di Stato per il Territorio, e viste le ripetute promesse di incontro regolarmente disattese, nella giornata di oggi la FULC-CSU ha nuovamente sollecitato, con una lettera, la prosecuzione del confronto sul progetto riorganizzativo dell'AASLP, di cui si è ancora in attesa della versione scritta, ribadendo al contempo l'urgenza di attivare un tavolo di trattativa per il rinnovo della parte economica del contratto di lavoro della categoria. Il silenzio della Segreteria di Stato per il Territorio è proseguito nonostante i solleciti dei lavoratori riuniti in assemblea l'8 febbraio scorso. Anche in quella occasione i dipendenti AASLP assieme alla CSU avevano chiesto di ricevere in tempi molto celeri il progetto di riorganizzazione dell'Azienda di Produzione, e al contempo di aprire il confronto per il rinnovo contrattuale. In precedenza, l'incontro programmato per il 7 febbraio era stato annullato all'ultimo momento dalla stessa Segreteria di Stato, senza essere più riconvocato. Sul piano economico-contrattuale, ricordiamo che le tabelle retributive dei lavoratori AASLP sono ferme da oltre 10 anni, e che si tratta di retribuzioni tra le più basse dell’intero mondo del lavoro sammarinese. Se la Segreteria Territorio non dovesse rispondere tempestivamente alla richiesta di confronto, i lavoratori verranno nuovamente convocati in assemblea per decidere il da farsi e per tentare di sbloccare l'inerzia dell'Esecutivo, che finora si è di fatto sottratto al confronto con i lavoratori sia sul piano di riorganizzazione aziendale che sul rinnovo economico del contratto. Trattandosi di una realtà importante non solo per i lavoratori, ma anche per l'intero paese, non è più prorogabile il confronto su tali tematiche.

FULC-CSU Federazione Unitaria Lavoratori Costruzioni

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: