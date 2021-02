Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: Commedia di Sant' Agata rinviata

A malincuore, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli comunica purtroppo agli appassionati e a tutti coloro che ci seguono, che, a causa del protrarsi delle norme di sicurezza per il contrasto al Covid 19, (inibenti le attività teatrali), la tradizionale commedia di Sant’Agata non sarà rappresentata come consuetudine la sera del 5 febbraio. La nostra Filodrammatica, impegnata nei mesi precedenti nella preparazione della commedia di Raffaele Caianiello “E vedvè dispered….mo no una masa”, si riserva di valutare comunque la messa in scena dello spettacolo, secondo l’evolversi della situazione sanitaria nelle prossime settimane. Ci scusiamo con il pubblico che non ha mai mancato di dimostrarci la propria attenzione, ma, come tutti comprenderanno, la decisione assunta non dipende dalla nostra volontà. Arrivederci comunque al prossimo spettacolo!

L’UFFICIO STAMPA. P.T.A.M.



