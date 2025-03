Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, commedia “Set, Quatorg, Vintoun,Vintot”: rinviata la replica del 18 marzo 2025

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli comunica agli appassionati che, causa una forte indisposizione di una delle attrici, la replica della commedia prevista presso il Teatro Nuovo di Dogana, “SET, QUATORG, VINTOUN, VINTOT”, per il giorno di Martedì 18 Marzo, viene rinviata a data da destinarsi. Nello scusarci per il contrattempo, si rende altresì noto che sarà premura del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli tenere aggiornati pubblico, appassionati e amici, per quanto riguarda l’individuazione di una nuova data per l’ennesima replica dello spettacolo che ha avuto il suo battesimo la sera del 5 Febbraio scorso, in occasione della Festa Nazionale di Sant’Agata, con notevole successo.

C.s. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli