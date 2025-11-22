Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: Consegnato l'incasso dello spettacolo all'Associazione VIP

Venerdì 20 novembre scorso , nel corso di una semplice ma significativa cerimonia, svolta presso il Centro Sociale di Fiorentino, il Vice Presidente del P.T.A.M., Mauro Dellapasqua ed Augusto Casali, hanno incontrato il Capitano di Castello di Fiorentino, Claudio Mancini e il Consigliere di Giunta Lidia Mini, ai quali è stato consegnato l’incasso dello spettacolo “LA VITA E’ UN LUNA PARK 3”, organizzato in collaborazione con la stessa Giunta il 19 ottobre scorso.

Su indicazione della Giunta di Castello di Fiorentino, il ricavato dello spettacolo è devoluto all’Associazione VIP (Viviamo In Positivo) che si occupa di Clowneria Terapeutica, alla quale vanno i nostri ringraziamenti più sentiti e il plauso per l’attività che svolge a favore della collettività e soprattutto dei bambini.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ringrazia ancora una volta il Centro Sociale di Fiorentino, senza la disponibilità del quale, grazie anche alla Segreteria di Stato per la Cultura e agli Istituti Culturali, sarebbe difficile per il nostro storico Gruppo garantire la continuità che ha sempre contraddistinto la Filodrammatica di San Marino prima, e nella sua trasformazione, La Filodrammatica Arnaldo Martelli poi e il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli oggi, nella sua attività che ha portato ad avvicinare al teatro diverse generazioni di sammarinesi.



