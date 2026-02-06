Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: Consueto successo per “Weekend a Gogò”, commedia di Sant'Agata



Per il 54° anno consecutivamente il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli si è presentato di fronte al pubblico in occasione della Festa Nazionale di Sant’Agata, serata di Gala, alla presenza della Eccellentissima Reggenza ed Autorità Sammarinesi.

La commedia “Weekend a Gogò” di Raffaele Caianiello ha riscosso il consueto successo, sottolineato da risate e applausi del pubblico. D’altronde la trama della commedia ha proposto ai presenti le figure di uno psicologo intento a organizzare una “scappatella” con una amica, che si è rivelata più problematica del previsto per la intrusione di una segretaria che mette il naso ovunque, di un amico ipocondriaco e una moglie molto sospettosa.

Lo psicologo, per raggiungere il proprio proposito, deve prima misurarsi con alcuni pazienti a dir poco strani: un anziano alle prese con la perdita di vigore sessuale; una ninfomane seriale e una coppia di sposi con molti segreti. Lei si voleva far suora e lui prete all’insaputa dell’uno e dell’altra, per di più, lei, prima di divenire donna era un uomo.

Lo psicologo giunto all’Hotel Relax con l’amica si ritrova tutti i protagonisti nello stesso hotel e lì si consumano equivoci, smascheramenti e scoperte che portano il pubblico a partecipare all’azione e, spesso, a ridere di gusto e ad applaudire gli interpreti.

Alla fine, i componenti della Filodrammatica storica di San Martino hanno voluto tributare un riconoscimento significativo ad Augusto Casali per aver toccato, con “Weekend a Gogò” il traguardo delle cento commedie interpretate. Di fronte al pubblico plaudente gli è stata consegnata una targa che contiene una frase particolarmente efficace nel descrivere la storia che ha segnato gli ultimi sessanta anni di vita della Compagnia: “Cento vite vissute e mille emozioni regalate.” Una sintesi perfetta ed un po' di commozione ha pervaso per un attimo il Teatro Titano.

La commedia sarà replicata, sempre nello stesso Teatro Titano, sabato 7 febbraio e mercoledì 18 febbraio.



Comunicato stampa

