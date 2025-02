Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: il 26 febbraio la replica della commedia “Set, quatorg, vintoun e vintot”

Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: il 26 febbraio la replica della commedia “Set, quatorg, vintoun e vintot”.

Mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 21:00, presso il Teatro Titano di San Marino Città, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli replica la commedia in due atti di Dino Di Gennaro, tradotta in vernacolo sammarinese intitolata: “Set, quatorg, vintoun e vintot”. La commedia, già interpretata in due serate presso il Teatro Titano di San Marino Città, ha riscosso notevole gradimento da parte del pubblico. Una commedia divertente, ricca di battute, colpi di scena, malintesi e situazioni esilaranti, interpretata da un gruppo di attori espressione di tre generazioni di sammarinesi: dal giovanissimo Alessio Lazzari fino ad Augusto e Cesare Casali, colonne portanti della compagnia. Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per lo spettacolo a partire da domenica 23 febbraio 2025 presso il Bar Torretta (Piazzale Lo Stradone – Città di San Marino) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. I biglietti potranno essere altresì acquistati presso il botteghino del Teatro Titano nella serata della rappresentazione, a partire dalle ore 20:15. La compagnia Piccolo Teatro Arnaldo Martelli vi aspetta a teatro.

c.s. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: