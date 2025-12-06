TV LIVE ·
13:58 Europei vasca corta: Ceccon torna d'oro nei 100 dorso, a medaglia Busa e Quadarella 13:45 Translating Pram, parte da San Marino il progetto itinerante 13:45 Massiccio attacco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine 13:09 Problemi dei frontalieri, Afis: "Preoccupati per imposte e pensioni, facciamo fronte comune" 12:12 Un amore eterno per tre... 12:09 Ponte dell'Immacolata, San Marino fa il pieno 09:52 Eurovision 2026, l'Italia conferma la partecipazione dopo le polemiche sul caso Israele 09:39 Presunte truffe telefoniche, diverse segnalazioni da cittadini di chiamate sospette con prefisso 0549 08:45 Cane randagio segnalato per aggressività: recuperato e portato in canile 07:15 Pelle e freddo: i segreti del dermatologo dei vip per proteggerla in inverno e gli errori da non commettere
Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: Rinnovate le cariche sociali per il biennio 2025-2027

Una dirigenza prevalentemente in rosa: per la prima volta una donna presidente del P.T.A.M

6 dic 2025
Giovedì 4 dicembre 2025 si è svolta l’Assemblea degli Iscritti Effettivi del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli per le modifiche allo Statuto ed il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea ha nominato al vertice della Filodrammatica di San Marino una dirigenza prevalentemente femminile.

EUGENIA SAMMARINI è stata nominata Presidente Onorario;
SIMONA CASALI sarà il nuovo Presidente per il prossimo biennio;
MAURO DELLAPASQUA è stato confermato Vice Presidente;
ALIDA AGOSTINI, JESSICA ALLODOLI, AUGUSTO CASALI, KATIUSCIA VILLA, LINA MELONI, sono stati nominati quali componenti del Consiglio Direttivo.

Successivamente, il Consiglio Direttivo, indicherà al suo interno il Segretario e l’Amministratore. Inoltre, dovrà indicare il Responsabile del sito ufficiale Internet; il Responsabile del sito Facebook del PTAM e il Responsabile del Club Amici del Teatro, i quali entreranno a far parte del Consiglio Direttivo. Oltre alla prevalente presenza femminile, va ricordato che per la prima volta nella storia del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, una donna è stata nominata Presidente.

C.s. P.T.A.M.





