Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: Rinnovate le cariche sociali per il biennio 2025-2027

Giovedì 4 dicembre 2025 si è svolta l’Assemblea degli Iscritti Effettivi del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli per le modifiche allo Statuto ed il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea ha nominato al vertice della Filodrammatica di San Marino una dirigenza prevalentemente femminile.

EUGENIA SAMMARINI è stata nominata Presidente Onorario;

SIMONA CASALI sarà il nuovo Presidente per il prossimo biennio;

MAURO DELLAPASQUA è stato confermato Vice Presidente;

ALIDA AGOSTINI, JESSICA ALLODOLI, AUGUSTO CASALI, KATIUSCIA VILLA, LINA MELONI, sono stati nominati quali componenti del Consiglio Direttivo.

Successivamente, il Consiglio Direttivo, indicherà al suo interno il Segretario e l’Amministratore. Inoltre, dovrà indicare il Responsabile del sito ufficiale Internet; il Responsabile del sito Facebook del PTAM e il Responsabile del Club Amici del Teatro, i quali entreranno a far parte del Consiglio Direttivo. Oltre alla prevalente presenza femminile, va ricordato che per la prima volta nella storia del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, una donna è stata nominata Presidente.

C.s. P.T.A.M.









