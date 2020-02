Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: soddisfatti per “Al Pasteini d’là felicità”

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli esprime viva soddisfazione per l’esito estremamente positivo della rappresentazione de “Al Pasteini d’là felicità”, due atti di Raffaele Caianiello, tradotti in vernacolo sammarinese, messa in scena in occasione della Festa Nazionale di Sant’Agata. La commedia è stata molto apprezzata dal pubblico che ha riempito il glorioso Teatro Titano e ha sottolineato con risate e applausi a scena aperta, le varie fasi dello spettacolo. Nell’intervallo tra il primo ed il secondo atto, come consuetudine, gli attori sono stati ricevuti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti e dalle Autorità presenti, per un brindisi durante il quale è stato auspicato che questa tradizione, amata dal pubblico, possa continuare ancora nel tempo. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ringrazia vivamente i presenti alla serata, che con il loro concreto sostegno ci stimolano a continuare nella nostra azione tesa a preservare un’antica attività sociale e culturale, che si esprime nella creazione di significativi momenti di concordia cittadina. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli è lieto di comunicare agli appassionati che la commedia “Al pasteini d’là felicità” sarà replicata, sempre nel Teatro Titano, sabato 8 febbraio alle ore 21,00.