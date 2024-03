Piccolo Teatro Arnaldo Martelli torna il 14 marzo

Giovedì 14 marzo 2024 alle ore 21:00 presso il Teatro Nuovo di Dogana avrà luogo l'ultima replica della commedia in vernacolo sammarinese, interpretata dal Piccolo Teatro Arnaldo Martelli e scritta da Raffaele Caianiello, "Quand e dievle us vistesc ad rosa". La commedia, già interpretata in quattro serate presso il Teatro Titano di San Marino Città, ha riscosso notevole gradimento da parte del pubblico. Una commedia divertente, ricca di battute e colpi di scena, incentrata sulla figura del dott. Arturo De Carolis (interpretato da Augusto Casali), psicologo di comprovata esperienza, che cerca di curare i suoi pazienti afflitti dalle più strane patologie. Sarà possibile acquistare i biglietti per la commedia in prevendita, la sera della rappresentazione (giovedì 14 marzo 2024), presso il botteghino del Teatro Nuovo, a partire dalle ore 20:00. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli vi aspetta a Teatro.

cs PTAM