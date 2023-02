Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: torna in scena il 5 marzo al Nuovo di Dogana

Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: torna in scena il 5 marzo al Nuovo di Dogana.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, dopo le rappresentazioni del 5 febbraio e delle repliche dell’7 e 8 Febbraio, si è rimesso al lavoro con le prove in vista dell’ultima replica in programma, prevista per Domenica 5 Marzo, presso il Teatro Nuovo di Dogana, alle ore 21,00. I biglietti per lo spettacolo del 5 Marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana, saranno in vendita al botteghino del Teatro dalle Ore 18,00 del giorno di rappresentazione. La commedia scelta per quest’anno, “La ricchezza dla poverta’”, di Raffaele Caianiello, ha ricevuto ottima accoglienza presso il pubblico, che ha confermato l’attaccamento alle tradizioni e al gruppo teatrale storico sammarinese che da cinquant’anni si ripresenta ininterrottamente al pubblico sammarinese. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli nel corso del suo cammino ha intrattenuto tre generazioni, i nonni, i genitori e i figli, e questa è la migliore garanzia della continuazione di un’autentica, radicata e documentabile storia iniziata, secondo i documenti in nostro possesso, sicuramente almeno nel lontano 1589. L’invito dunque, è quello di partecipare a questa ultima replica per trascorrere due ore di sereno divertimento e per rinverdire, tutti insieme, attori e spettatori, una autentica tradizione sammarinese. Vi aspettiamo a Teatro!

cs PTAM

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: