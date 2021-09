pielleitalia é sponsor del Padiglione di San Marino a Expo Dubai 2020

pielleitalia, azienda leader nella produzione di abbigliamento e accessori sostenibili, quali uniformi e merchandising, sarà sponsor del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020. A renderlo ufficiale l’incontro in cui é stato siglato l’accordo tra il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani e Giuseppe Pezzini, CEO di pielleitalia. Fin dai primi anni '80 grazie ad una continua ricerca ed evoluzione, pielleitalia diventa un riferimento per la vendita di tessuti tecnici e nella produzione di abbigliamento ad alte prestazioni. A partire dagli anni '90 l’azienda entra nel mercato della comunicazione e del merchandising, fornendo consulenza strategica al settore privato nella realizzazione di REPUBBLICA DI SAN MARINO c/o Palazzo del Turismo - Contrada Omagnano, 20 - 47890 Repubblica di San Marino A-1 T +378 (0549) 882408 - infoexpo2020@gov.sm COMMISSARIATO GENERALE DEL GOVERNO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2020 DUBAI modelli di economia circolare partendo dal tessile, fino a valorizzare i processi e le attività del cliente specifico, garantendo così uno sviluppo sostenibile ed etico. pielleitalia è infatti sinonimo di ricerca ed innovazione, guidata dalla consapevolezza sociale ed ambientale. La sua unicità risiede nella capacità di costruire progetti intersettoriali coinvolgendo partners con competenze diverse, con il comune obiettivo di sviluppare tecnologie innovative che abbiano un impatto positivo a livello ambientale, sociale e di governance. A questo proposito, pielleitalia sta lavorando al riciclo del poliammide, un materiale anallergico che, in un'ottica di economia circolare, permette di essere riutilizzato più volte consentendo di conseguenza il recupero dei capi realizzati che possono essere trasformati nuovamente in plastica: un valido esempio di come coniugare processi economici con il rispetto dell’ambiente e con la bellezza e la qualità dei prodotti. "Lo stato di San Marino è la più antica Repubblica del mondo ed è un territorio molto attivo ed operoso che porta ad Expo 2020 Dubai storia e arte” afferma Giuseppe Pezzini, CEO pielleitalia. “È per noi un onore contribuire alla presenza di San Marino a Expo 2020 Dubai che nei nostri intenti sancirà l’inizio di una proficua e duratura collaborazione". Il Commissario per l’Expo Mauro Maiani, altrettanto onorato commenta così l’avvenuta firma del contratto: “Sono molto lieto di avere a bordo un'azienda come pielleitalia che sará anche sponsor del Padiglione Italia. La professionalità del suo team e la qualità del prodotto finale hanno permesso di instaurare una collaborazione basata su una forte e reciproca stima. Ringrazio dunque il Dott. Pezzini per aver creduto nel progetto di San Marino Expo e per aver fornito le divise con lo stemma di San Marino a tutto il nostro staff di volontari e le camicie al team delle manager di Padiglione”.

