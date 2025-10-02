Piena solidarietà della CSdL ai componenti della Global Sumud Flotilla e sostegno alla CGIL per lo sciopero di domani

Piena solidarietà della CSdL ai componenti della Global Sumud Flotilla e sostegno alla CGIL per lo sciopero di domani.

Il momento tanto temuto nella missione della Global Sumud Flotilla è arrivato: le imbarcazioni sono state bloccate e i membri degli equipaggi trattenuti dall’esercito israeliano. La CSdL, che ha seguito con costante attenzione tale vicenda, esprime la propria piena solidarietà e vicinanza a tutti i componenti di questa missione internazionale, e al contempo il proprio sostegno alla CGIL che assieme ad altri sindacati ha indetto per domani uno sciopero generale nazionale. L’azione della Global Sumud Flotilla, espressione della società civile di oltre 40 paesi, vuole essere, oltre che una iniziativa umanitaria tesa a portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dalla fame, un forte richiamo ai Governi affinché mettano finalmente in atto iniziative concrete per fermare il massacro di civili a Gaza che continua ininterrotto da due anni. Ma anche una concreta manifestazione di vicinanza e di partecipazione da parte di milioni di persone al dramma che continuano a vivere gli abitanti della Striscia, tentando di rompere l’isolamento a cui sono costretti e di aprire corridoi per il passaggio degli aiuti umanitari. L’augurio per i componenti delle imbarcazioni della Flotilla, è che vengano pienamente rispettati i loro diritti civili sanciti dai trattati internazionali e venga garantita la loro totale incolumità. A loro la CSdL rivolge un sentito ringraziamento per aver tentato, con grande coraggio e profonda umanità, un compito che avrebbero dovuto svolgere gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, rimaste totalmente inermi di fronte ad uno dei più spaventosi crimini degli ultimi decenni. Auspichiamo che questa vicenda possa contribuire a spingere l’intera comunità internazionale ad agire tempestivamente per mettere fine al massacro e per riaprire tutti i canali per far arrivare tempestivamente alla popolazione di Gaza gli aiuti umanitari necessari. La CSdL ribadisce altresì la richiesta di rilascio di tutti gli ostaggi fatti prigionieri da Hamas nel brutale attacco terroristico del 7 ottobre 2023 e di tutti i palestinesi detenuti arbitrariamente e senza validi motivi da Israele. Compatibilmente con i molteplici impegni legati a questa fase cruciale della riforma IGR, la CSdL cercherà di partecipare con una propria delegazione alla giornata di sciopero di domani a fianco della CGIL.



c.s. CSdL



I più letti della settimana: