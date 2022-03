Pieno successo della serata ufologica

La serata organizzata dal Sito Sammarinese “La Voce del Monte” e il Centro Ufologico Nazionale (CUN) Italiano, presso il Centro Sociale Fiorentino di San Marino, ha ottenuto pieno successo.

Di fronte ad una sala praticamente piena il pubblico presente, dopo una breve introduzione di Augusto Casali, ha potuto ascoltare una relazione molto esaustiva ad opera del Presidente del CUN, organizzatore del trentennale Simposio Ufologico di San Marino, giornalista aerospaziale, Dott. Roberto Pinotti.

Nella sua esposizione è stata svolta una panoramica sul fenomeno UFO dalle sue origini fino ad oggi; è stata sottolineata l’importanza del Simposio Ufologico di San Marino che negli anni ha visto la partecipazione di esperti, studiosi e scienziati di tutto il mondo; ha illustrato il “Progetto Titano” scaturito dall’ultima edizione del Simposio con la richiesta al Governo di San Marino di attivarsi presso le Nazioni Unite per richiedere che il trentennale appuntamento ufologico sammarinese sia posto sotto l’egida dell’ONU.

Sono stati illustrati gli intuibili benefici sul piano scientifico, culturale, turistico e di immagine per la Repubblica di San Marino qualora la proposta fosse accettata.

Il “Progetto San Marino” è già stato confezionato nel dettaglio e consegnato ai Rappresentanti del Governo Sammarinese ed anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti pro tempore sono stati messi al corrente dell’iniziativa nel corso di una udienza informale.

In fine, come preannunciato, sono state proiettate le immagini dell’ultimo avvistamento avvenuto nel mese febbraio a San Marino ad opera di una signora che ha fotografato e brevemente filmato l’oggetto.

Ora non rimane che attendere le decisioni del Governo della Repubblica di San Marino.



