Confermato Pier Marino Canti ai vertici della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi della CDLS – Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi: si è infatti riunito per la prima volta dopo il 9° Congresso il nuovo Direttivo della FNPS – CDLS composto da 18 membri, di cui alcuni di prima nomina, anche per la Federazione Pensionati si rileva un forte segnale di rinnovamento. All’ordine del giorno della riunione presieduta dal Presidente del 9° Congresso, Marco Beccari, vi erano la nomina del Segretario e della Segreteria di Federazione; il direttivo ha riconfermato per acclamazione Pier Marino Canti quale Segretario della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi della CDLS. Inoltre quali membri della Segreteria, oltre al riconfermato Segretario Canti, il Direttivo ha nominato – sempre per acclamazione – Elio Bernardi, Amedea Conti, Francesco Francioni, Giordano Giovagnoli, Lina Meloni e Sandro Serra. Nel corso della sua prima riunione il Direttivo FNPS ha inoltre nominato: Angelo Laderchi quale Rappresentante degli ultra novantenni, Bruno Battazza quale Presidente FNPS e Nevia Casadei in qualità di Presidente Onorario FNPS. Nel suo intervento di saluto al Direttivo, il Segretario Pier Marino Canti ha ringraziato il Presidente del 9° Congresso Federpensionati CDLS, Marco Beccari, per aver coordinato al meglio i lavori congressuali e gli ha rivolto, anche a nome di tutto il Direttivo, un sincero e sentito attestato di stima ed amicizia. Pier Marino Canti ha poi sottolineato “ritengo inestimabile il valore della sanità pubblica, universale e gratuita, con servizi di eccellenza che mettano al primo posto la prevenzione, abbattendo le liste di attesa e recuperando il rapporto diretto tra medico e paziente. Sollecito un pronto intervento del Governo per evitare la penalizzazione economica a carico delle famiglie derivante dalla revisione periodica del prontuario farmaceutico, con un numero sempre maggiore di farmaci a pagamento. Tale aggravio dei costi è ancor più pesante per chi ha patologie severe e ha bisogno di molti medicinali. Inoltre è quanto mai necessario attivare più incisive politiche socio-sanitarie per rendere la vita dei nostri cittadini e cittadine della terza età più dignitosa e serena. Ritengo doveroso ampliare la gamma dei servizi sociali rivolti alle persone anziane per farle sentire meno sole, per contrastare i fenomeni di solitudine e di isolamento sociale e per fare in modo, soprattutto, che non si sentano un peso per le famiglie.” Il Segretario FNPS-CDLS continua “rivendico la costante partecipazione della Federpensionati ai tavoli di confronto che riguardano i temi della sanità e dei servizi socio-sanitari, ivi compresi tutti gli aspetti organizzativi dei servizi prestati all’utenza; rivendico inoltre, a nome dei pensionati e pensionate sammarinesi che rappresentiamo in misura rilevantissima, un coinvolgimento attivo e preliminare sulle eventuali ipotesi di riforma delle pensioni e sulle grandi riforme – come IGR, ICEE e IGC - che possano causare ricadute sulle condizioni di vita ed economiche del popolo della terza età.” Pier Marino Canti richiama l’attenzione su alcuni dei temi chiave affrontati nel corso del 9° Congresso FNPS “è giunta l’ora di dare immediata attuazione all’Albo delle badanti e delle assistenti domiciliari, gestito dall’Ufficio del Lavoro, per consentire alle famiglie di attingere a nominativi di persone fidate e preparate a cui affidare i loro cari. Sono indispensabili interventi normativi urgenti che consentano di calmierare il mercato degli affitti, ampliando le possibilità offerte a chi desidera acquistare una abitazione, mettendo al centro le esigenze delle famiglie, delle giovani coppie, single, dei pensionati e pensionate e delle persone meno abbienti. Anche come FNPS-CDLS ci faremo promotori di una approfondita riflessione riguardo alla condizione di ‘non autosufficienza’, con l’obiettivo di addivenire ad una piena e reale emancipazione economica, sociale e partecipativa di un numero sempre maggiore di persone fragili o con disabilità. E’ necessario superare l’approccio “assistenzialista” a favore di una visione più evoluta e moderna che non lasci indietro nessuno. “Va sottolineato – conclude il Segretario della Federpensionati CDLS - il principio che l’anziano sia sempre più considerato come una fonte di conoscenza e di saggezza, si deve fare tesoro della sua esperienza e delle sue capacità professionali; per questo è indispensabile attivare politiche che investano sull’invecchiamento attivo, trasformando gli anziani in una preziosa risorsa per la comunità e non certamente come un possibile costo sociale. La FNPS opererà con forza e determinazione per proteggere e rafforzare i diritti e le tutele dei pensionati e delle pensionate sammarinesi: vogliamo ancora crescere, in numero ed in autorevolezza, per essere sempre di più un insostituibile punto di riferimento.”

