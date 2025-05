Pier Paolo Fabbri (NT Capital SG): “San Marino ha potenzialità straordinarie. La finanza deve tornare al servizio dell’impresa”

“Se vogliamo che San Marino guardi al futuro con fiducia, dobbiamo puntare sull’eccellenza, aprirci al mondo, non limitarci. L’adesione all’Unione Europea è un passaggio strategico, ma servono anche coraggio, ambizione e visione.” È questa la visione di Pier Paolo Fabbri, presidente di NT Capital SG, prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente.

Con alle spalle quasi cinquant’anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, Fabbri ha fondato NT Capital SG nel 2022 insieme a un team di professionisti altamente qualificati. “In appena due anni – racconta l’imprenditore - la società ha registrato una crescita esponenziale, con oltre 230 clienti attivi, 14 collaboratori e un incremento dei volumi molto importante nell’ultimo anno. La nostra ambizione è chiara – spiega Fabbri – rendere NT Capital un polo di eccellenza finanziaria, non speculativa, bensì di supporto ai bisogni dell’economia reale. Alle nostre latitudini la finanza alternativa è ancora sottoutilizzata. Noi vogliamo colmare quel vuoto, offrendo soluzioni di credito straordinario e consulenza strategica alle imprese. Perché le imprese generano valore, e la finanza deve saperle accompagnare.”

A certificare il livello di valore raggiunto, Nt Capital Sg è stata scelta poche settimane fa come finalista ai Diaman Awards, l’evento che celebra l’eccellenza nel settore della gestione patrimoniale e degli investimenti in Italia organizzata da Diaman Partners.

Una delle leve su cui si basa l’approccio di NT Capital è la sinergia tra finanza e consulenza gestionale. “Non basta intervenire sui flussi finanziari – sottolinea Fabbri –: spesso i problemi nascono da inefficienze nei processi interni. Per questo lavoriamo a stretto contatto con ingegneri gestionali e abbiamo attivato collaborazioni con l’Università di San Marino, che oggi vanta una delle facoltà più brillanti in questo ambito, affiliata all’Università di Parma.”

L’evoluzione della società passa anche attraverso progetti di respiro internazionale, come gli eventi organizzati ogni 6 mesi in partnership con The European House-Ambrosetti che stanno avendo eco su testate internazionali. Non solo: “Abbiamo in arrivo due nuovi fondi: uno sulla fattorizzazione dei crediti, in partnership con Cfe Finance Group, e uno sulle infrastrutture, insieme a Quadrivio. Quest’ultimo potrà rispondere alle esigenze di investimento infrastrutturale di San Marino e sarà anche una leva per attrarre capitali esteri.” Quadrivio, gruppo con 25 anni di esperienza e oltre 2 miliardi di euro in gestione, ha recentemente lanciato anche un fondo dedicato all’intelligenza artificiale in collaborazione con Microsoft.

NT Capital SG è partner di “Evolution Forum Day – San Marino Edition”, evento nato con l'obiettivo di favorire lo scambio di idee fra imprenditori e ispirare i manager, dipendenti, collaboratori e fornitori con un traguardo condiviso: rilanciare l'economia interna della Repubblica di San Marino. L’appuntamento è per il 16 maggio presso la sala convention di Colombini Group, a Rovereta.

Sul palco, insieme a Gianluca Spadoni, ideatore dell’evento che guiderà la giornata, ci saranno Andrea Pontremoli, AD di Dallara Automobili e figura di riferimento per l’impresa sostenibile e radicata nel territorio, Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group e Presidente Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio, e Manuel Poggiali, sammarinese campione del mondo di motociclismo e oggi coach piloti per Ducati.

“Abbiamo scelto di sostenere questo evento – spiega Fabbri – perché crediamo nel valore della formazione, del confronto e della contaminazione positiva tra esperienze imprenditoriali. Quello su cui stiamo lavorando con le altre importanti realtà del territorio è una piattaforma dove si condivide visione, dove si ispira chi lavora ogni giorno per far crescere il tutto il territorio. È anche una vetrina importante per mostrare al sistema paese che San Marino ha imprenditori, manager e idee capaci di competere a livello internazionale. Manifestazioni come questa accendono il dibattito, creano consapevolezza e aprono nuove prospettive: per questo ci siamo, e continueremo ad esserci.”

Per Fabbri, San Marino deve oggi “alzare l’asticella” e puntare senza timori alla costruzione di poli di eccellenza, attraendo capitali, competenze e imprese ad alto valore aggiunto. “Abbiamo un reddito pro capite elevato e un sistema normativo ormai allineato agli standard europei. Ma non dobbiamo accontentarci. L’apertura all’Unione Europea è una straordinaria opportunità: dobbiamo intercettare investimenti, confrontarci con i migliori, essere competitivi sul piano internazionale. Chi si chiude, si condanna al declino. Dobbiamo invece ragionare con mentalità aperta, favorire l’incrocio di esperienze e puntare a diventare un hub di innovazione e finanza evoluta. San Marino può farcela, se smette di pensarsi periferia e comincia a ragionare come un centro.”



