Pietro Falcioni Presidente del Lions Club San Marino Undistricted

Con la cerimonia del Passaggio dei Poteri si è concluso l’anno sociale Lions 2022-2023 e Pietro Falcioni, nuovo Presidente del Lions Club San Marino Undistricted per il 2023-2024, ha ricevuto simbolicamente il martello della presidenza da Silvano Di Mario che assume il ruolo di Past President. La serata è iniziata con la cerimonia di consegna del Melvin Jones Fellow ad Augusto Gatti e a Conrad Mularoni per il loro profondo, costante e duraturo impegno verso il Club. Il Melvin Jones Fellow è il più alto riconoscimento Lions che viene conferito alla memoria del fondatore del Lions Club International Melvin Jones. Il Presidente uscente, Silvano Di Mario, ha fornito un completo resoconto del proprio mandato, in cui ha sottolineato il pieno ritorno alle attività interne e internazionali in presenza dopo gli anni segnati dalla pandemia. Nell’anno sociale che si è appena concluso sono stati invitati relatori di alto livello e sono stati portati avanti diversi “service”. L’impegno principale del Club, ricorda Di Mario, è stato il contributo che il Club ha voluto offrire ai profughi ucraini a San Marino fornendo loro, a prosecuzione delle attività di prima accoglienza e di trasporto, un corso di italiano. Questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di alcuni insegnanti, invitati alla serata del Passaggio dei Poteri, che gratuitamente hanno messo a disposizione la propria esperienza e il proprio tempo libero per insegnare le prime nozioni della lingua italiana. E, anche grazie al corso, alcuni profughi hanno trovato in seguito un lavoro a San Marino. Il Lions Club San Marino Undistricted ha partecipato poi alla raccolta di generi alimentari con la Caritas Sammarinese. E’ stata devoluta alla Fondazione Lions International una somma a favore dei terremotati di Siria e Turchia. Non è mancato neppure quest’anno il contributo all’evento internazionale musicale e culturale “Concorso Lirico Renata Tebaldi”. E’ stata donata alla clinica Maria Cecilia Hospital di Cotignola una nuova sonda ecografica in sostituzione di quella distrutta dalla recente alluvione in Romagna. E’ stato riproposto poi il concorso “Un Poster per la Pace” voluto dal Lions Club International e rivolto ai ragazzi delle scuole medie. Il vincitore ha potuto partecipare alle selezioni finali confrontandosi con disegni provenienti da tutto il mondo. E’ stato infine avviato l’iter burocratico per l’acquisto di un mezzo di trasporto da donare alla Federazione Sammarinese Sport Speciali che prevede la partecipazione economica della Fondazione Lions Club International. Numerosi sono stati i meeting organizzati in quest’anno sociale. La serata di apertura aveva visto il completamento di un service dell’anno precedente a favore dell’Associazione Oncologica con la donazione della postazione trucco completa di valigia make-up e poltroncina. In quell’occasione aveva partecipato Roberta Scagnolari, blogger e professionista del trucco in pazienti oncologici che ha descritto quanto truccarsi migliori significativamente l’approccio alla malattia e alle devastanti cure alle quali i pazienti oncologici devono sottoporsi. A un successivo meeting è stato invitato a relazionare l’ing. Marco Castiglioni che ha proiettato i soci nel futuro parlando di criptovalute, NFT e di metaverso. E stato poi presentato al pubblico il libro degli Atti del XVII Congresso Città Murate Lions, tenutosi proprio a San Marino, curato dal socio Conrad Mularoni, Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso. In quell’occasione è stata ospite l’architetto Elisa Gasperoni, coordinatrice del restauro in corso delle fortificazioni del monte Titano che ha aggiornato i soci sul restauro della cinta muraria di San Marino. Lo stesso Conrad Mularoni ha relazionato in una successiva occasione sulla peculiare geologia del territorio della Repubblica di San Marino con ben 11 formazioni geologiche e una storia geologica molto complessa introducendo interessanti riferimenti alla sismicità del territorio sammarinese. Si è poi parlato di felicità con l’avvocato Roberto Tiberi che ha presentato il libro: “La Dea Felicità nel Diritto”. Giovanni Aliotta e Lucio Cecchinello, entrambi soci del Lions Club San Marino Undistricted, hanno presentato entusiasmanti relazioni sui rispettivi ambiti: la gioielleria di lusso e la MotoGP. Giovanni Aliotta è un esperto del settore della gioielleria di lusso, con un profondo amore per i gioielli e un'esperienza consolidata nella produzione e commercializzazione di pezzi unici e pregiati. Durante la sua presentazione, ha offerto un'analisi dettagliata dell'evoluzione della gioielleria di lusso nel corso dei secoli, sottolineando l'importanza dell'artigianalità e dell'attenzione per i dettagli nella creazione di gioielli di altissima qualità. Da parte sua, Lucio Cecchinello ha condiviso la sua esperienza nel mondo mozzafiato della MotoGP. Essendo stato un pilota professionista e fondatore del suo team, Lucio ha offerto uno sguardo privilegiato dietro le quinte di questo affascinante sport motoristico. Ha esplorato l'adrenalina, la passione e la dedizione necessarie per competere al massimo livello della MotoGP e ha sottolineato l'importanza della sicurezza e dell'etica sportiva nel mondo delle corse. Silvano Di Mario ha poi ricordato che da quest’anno una ragazza di San Marino è partita per il Canada e la famiglia della ragazza ospita contestualmente un ragazzo serbo nell’ambito degli scambi giovanili promossi dal Lions Club International. Sempre riguardo agli scambi Internazionali il Lions Club San Marino Undistricted ha ospitato un giorno ragazzi provenienti da tutta Europa e ospiti del distretto 108 A mostrando loro le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche della Città di San Marino. Silvano di Mario ha poi ringraziato i membri del Consiglio Direttivo e tutti i soci per il sostegno e la piena disponibilità a supportare le numerose attività del Club. Ha infine concluso augurando al nuovo Presidente un anno ricco di soddisfazioni e di importanti attività a vantaggio della comunità sammarinese e di quella internazionale. Ha poi preso la parola Pietro Falcioni che ha ringraziato per la fiducia che gli è stata concessa dall’Assemblea. Ha delineato quindi il programma del prossimo anno, pieno di iniziative culturali e di importanti servizi per la collettività. Si è quindi congedato dai soci ricordando l’appuntamento per la Charter Night del 27 agosto, serata che per il Lions Club San Marino Undistricted non solo rievoca la costituzione del Club ma rappresenta il primo appuntamento del nuovo Presidente con i soci.

cs Lions Club San Marino