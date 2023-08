Pillole di salute: una nuova collana di educazione alla salute promossa dall’Authority Sanitaria

Pillole di salute: una nuova collana di educazione alla salute promossa dall’Authority Sanitaria.

Al fine di avviare una efficace alfabetizzazione sul benessere e sull’accesso alle cure, l’Authority sanitaria sta promuovendo sul proprio sito internet una nuova rubrica “Pillole di Salute” per interagire con la cittadinanza sui temi della salute evitando condizionamenti e fake-news. Le Pillole di salute vogliono essere brevi informazioni utili per la prevenzione e tutela della salute. I settori di maggior interesse saranno: promozione della salute, prevenzione delle malattie, conoscenza di come utilizzare al meglio i servizi sanitari e socio-sanitari, il buon uso dei farmaci, ecc.. Le Pillole vogliono mettere a disposizione suggerimenti per la salute che consentono al cittadino di conoscere i propri diritti e doveri, di acquisire gli elementi fondamentali di autogestione della propria salute, di sviluppare un salutare senso critico, conoscendo anche limiti, eventuali rischi e costi di stili di vita scorretti, dei trattamenti e delle indagini proposte e le alternative disponibili, senza porsi in maniera passiva nei confronti di ogni prescrizione e proposta e che faccia, quindi, buon uso dei servizi sanitari, facilitando un buon rapporto con il medico e i servizi sanitarie socio-sanitari. Sul sito dell’Authority sanitaria sono già stati pubblicati due interessantissimi articoli che riguardano questo periodo particolarmente caldo. Il primo “Ondate di calore e conseguenze sulla salute dell’uomo: come difendersi e prevenire i danni dal caldo eccessivo?”, il secondo “Misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro” in cui vengono fornite chiare indicazioni su come comportarsi nelle giornate di maggior caldo e quali sono le iniziative che devono essere messe in atto a tutela della salute dei lavoratori. Cliccando sul link di fianco https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Authority- Sanitaria/Pillole-di-salute.html, sarà possibile accedere direttamente ai contenuti della nuova rubrica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: