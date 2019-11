Pinocchio, un pezzo di... a Serravalle

All'interno del progetto "PICCOLI SGUARDI" (rassegna teatrale per bambini e famiglie), organizzato dalla Giunta di Castello di Serravalle con la direzione artistica del "Mulino di Amleto Teatro", domenica 1 dicembre alle 16.30, presso la Sala Polivalente - Auditorium Little Tony di Serravalle, saranno in scena Beppe Chirico e Giacomo Depaoli con l'esilarante spettacolo “PINOCCHIO un pezzo di….”, regia di Davide Schinaia. Due personaggi bizzarri, forse i custodi di una discarica, dove trovano i pezzi per costruire “l’universo poetico della favola”. La storia di Pinocchio come un costante confronto con il limite, il pericolo, l’oscuro, l’ignoto. Il burattino si getta senza alcuna prudenza nelle situazioni impreviste che si presentano sul suo cammino: si mette nei guai, cade, si rialza e continua. Ma le sue trasgressioni scaturiscono da una purezza protetta da forze benevole: Geppetto, la Fata, il Grillo, il Tonno… Ci si addentra così nella favola di Collodi insieme alla capacità di giocare di Beppe Chirico e l’artigianato musicale di Giacomo Depaoli, grazie a oggetti dimenticati, macchine sonore, scenografie, personaggi evocati, canzoni. Dunque questi due rigattieri dell’immaginario sono in verità due sciamani che trascinano lo spettatore in un viaggio emotivo, utilizzando la musica, il sonaglio e la parola come forze magiche in grado di toccare luoghi profondi della coscienza.

Entrata GRATIS fino ai 3 anni / Ridotto 8 Euro dai 4 ai 17 anni / Intero 10 Euro dai 18 anni; Ridotto Famiglia (2 interi e 2 ridotti) 25 Euro. Per i tesserati MULINO DI AMLETO TEATRO Ridotto fino ai 12 anni 5 Euro e Intero 7 Euro (previo presentazione della TESSERA in corso di validità) Info e prenotazioni 349.3520327; mail serravalle@omniway.sm (prenotazioni mail attivo fino al venerdì precedente lo spettacolo)

Finito lo spettacolo, merenda per tutti, ed alle 18.00 circa, accensione delle luminarie natalizie del Castello di Serravalle.