Più di 4.000 imprenditori del food a lezione: è riminese l'inventore del più grande festival di settore Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, lancia la nuova edizione del suo Food Marketing Festival. “Quella che stiamo vivendo non è solo una crisi, è selezione naturale. Chi non investe in formazione è destino a sparire”

È riminese l’ideatore del Food Marketing Festival, l’appuntamento gratuito che ogni anno porta sulla Riviera oltre 4.000 ristoratori. Migliaia di gestori di locali provenienti da ogni angolo d’Italia si danno appuntamento per una giornata di confronto, formazione e visione sul futuro del settore. Giuliano Lanzetti, imprenditore romagnolo, è pronto a lanciare la nuova edizione del suo evento, il più importante in Italia dedicato al marketing nella ristorazione: dopo sei anni a Rimini, il prossimo 14 ottobre si sposta alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. “Ma restiamo in Riviera", ci tiene a rimarcare Lanzetti. "La Riviera è un laboratorio straordinario: qui si decide oggi che tipo di ristorazione avremo nei prossimi dieci anni”. Il Festival nasce con una missione precisa: insegnare agli imprenditori del food come riempire i propri locali anche nei periodi di bassa stagione, unendo numeri, creatività e strategie digitali. In un mercato che secondo la FIPE vale oltre 90 miliardi di euro, ma dove i margini si assottigliano e la concorrenza cresce, Lanzetti avverte:“Non è una crisi: è un cambiamento di paradigma. Chi non impara a gestire clienti e dati, chi non investe nella formazione, rischia di uscire dal mercato. Il prodotto resta centrale, ma va raccontato, amplificato e reso desiderabile". Il Food Marketing Festival offrirà ai partecipanti strumenti pratici per umentare gli incassi, attrarre clienti nuovi, fidelizzare chi già conosce il locale e trasformare la propria attività in un’impresa sostenibile e redditizia. La giornata sarà arricchita da testimonianze, casi studio e momenti esperienziali pensati per ristoratori, baristi, gelatieri e gestori di locali pubblici. Tra gli ospiti di questa edizione Mauro D'Errico, co-fondatore della catena di pizzerie Fradiavolo e due romagnoli che hanno scritto la storia del franchising: Massimiliano Zucchi, che con la sua gelateria La Romana ha aperto più di 80 punti vendita nel mondo, e il re del pollo arrosto Mirko Ricchi, inventore di Pollo & Friends. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile prenotare il proprio posto gratuito sul sito www.foodmarketingfestival.it. I posti sono limitati. “Il futuro – conclude Lanzetti – premierà chi smette di improvvisare e decide di diventare un vero imprenditore del gusto. A Pesaro vogliamo far nascere quella nuova generazione".



c.s. Simone Bertozzi - Ufficio Stampa



