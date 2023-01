Più di 600 visitatori ai Musei della città nel giorno dell'anniversario della nascita di Federico Fellini

Venerdì 20 gennaio Federico Fellini avrebbe compito 103 anni. In occasione della ricorrenza dell’anniversario della nascita, la città di Rimini ha voluto invitare tutti a conoscere il suo patrimonio culturale con accesso gratuito a tutti i Musei, a partire dal Fellini Museum che da ieri ospita, nella sua sede del Palazzo del Fulgor, anche una mostra dedicata ad Amarcord, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. Un invito che ha avuto una risposta eccezionale, con più di 600 persone che hanno affollato i Musei della città. Gli spazi museali nella giornata di venerdì 20 gennaio hanno fatto registrare un afflusso costante di persone fra Fellini Museum, Part, Museo della Città e Domus del Chirurgo. Circa 400 persone si sono addentrate nelle sale di Castel Sismondo e al Palazzo del Fulgor per scoprire le sale dedicate a Federico Fellini e visitare la nuova mostra “Amarcord Disegnato”, dedicata ai personaggi e alle atmosfere del capolavoro di Fellini attraverso sessantacinque fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela, in esposizione fino al 19 marzo al Palazzo del Fulgor. Sono stati oltre 250 coloro che si sono tuffati nella storia attraverso i percorsi espositivi del Museo di via Tonini e della Domus o fra le opere di arte contemporanea esposte al Part. Le occasioni per scoprire la città proseguono domenica 22 gennaio con l’edizione teatrale dei City Tour organizzati da VisitRimini per scoprire, in modo originale, curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura, incontrando personaggi simbolo della città come la celebre “Gradisca” di Amarcord in persona o una vera pescivendola che svelerà i segreti dei prodotti del nostro mare (ore 15:30 dal Visitor Center costo: € 15 a persona; € 8,00 bambini 8 -14 anni; gratuità bambini da 0 a 7 anni. Info e prenotazioni: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/307731-rimini-city-tour-edizione-teatrale/) oppure, sempre domenica 22 gennaio, con le visite alla scoperta del Teatro Galli, progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (ore 11.00 Costo: 5 € - Bambini fino a 6 anni gratis. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info 0541.793879)

