Più luce e risparmio di energia dai lampioni della statale 16: installati 200 nuovi apparecchi illuminanti nel tratto che va dalla rotatoria di Fiabilandia, fino a quella di via Marecchiese

In questi giorni, giunge al termine il progetto di "Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica lungo la SS16", avviato nel 2024. Un intervento mirato, che ha rappresentato un passo significativo verso l'aumento della sicurezza e della sostenibilità lungo una delle principali direttrici cittadine. Il progetto, finanziato interamente con risorse statali per un importo totale di 210 mila euro, ha focalizzato la sua attenzione sulle principali intersezioni che ha la statale 16 con il centro cittadino, complessivamente su 5 rotatorie. Le nuove installazioni hanno riguardato in particolare la rotatoria/cavalcavia di via Marecchiese, con la sostituzione di 61 punti luce; la rotatoria di via Covignano (20 punti luce); la rotatoria di via Della Fiera (14 punti luce); la rotatoria di via Flaminia zona Befane (65 punti luce); e la rotatoria della zona Fiabilandia (40 punti luce). L'intervento ha comportato la sostituzione complessiva di 200 apparecchi illuminanti obsoleti con nuove tecnologie a LED, caratterizzate da un elevato rendimento illuminotecnico e una maggiore durabilità tecnologica. Questo ha non solo migliorato l'efficienza energetica, ma anche ridotto i costi di manutenzione e migliorato la qualità dell'illuminazione pubblica. Il progetto è stato interamente finanziato dal Ministero dell’Interno, con un contribuito denominato "Investimenti in opere pubbliche per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile". Un intervento esteso sul territorio, che ha avuto come risultato finale, non solo la riduzione dei consumi energetici, ma anche un incremento della sicurezza stradale sulla SS16.